涉助藥商逃稅更審仍判5月 台東縣長黃健庭：無法接受

2018年10月18日 11:08 中時 林偉信 、 楊漢聲

台東縣長黃健庭被控14年前任立委期間，收受藥商美時公司198萬元，向退輔會遊說，歷審都認定黃的犯行不構成貪汙罪，但構成幫助逃漏稅罪，經最高法院發回更審後，高院更一審依違反稅捐稽徵法等將他判刑5月、可易科罰金。全案可上訴。

黃健庭目前人正在馬來西亞參加2018西太平洋健康城市聯盟AFHC會議市長論壇，得知判決結果，他透過幕僚表示，非常失望、無法接受，也堅持自己的清白，將與律師討論下一步行動。

2004年9月美時藥品公司業務處長連香君，透過黃健庭國會助理張瑞伯，向黃請求以立委身分向退輔會遊說，讓公司產製的「飛得順」、「雅努麻」，列入隔年退輔會常備用品聯標品項，以便醫院採購。

黃將美時藥品資料置放蓋有「立法委員黃健庭」章戳牛皮紙袋內，透過退輔會國會聯絡組，轉交竹東榮民醫院藥師，推薦美時藥品，提報為新藥審核名單。

黃隨後再由張瑞伯收取50萬元，以不實發票向酒商購入6萬多元啤酒後，作為選民服務，再以此核銷，讓美時逃漏短報營所稅；黃共收取美時198萬元，分以假發票、薪資單及交際費名目，讓對方逃稅。

歷審認定，黃收受藥商金錢，也向榮民體系醫院主管退輔會遊說，但藥品進用流程由藥審會合議決定，沒證據證明黃讓藥商獲取任何利益，無法論以職務行為收受賄賂罪，只能依違反立委行為法，移付立院紀律委員會審議懲戒。

黃被控貪汙圖利部分因此獲判無罪，但協助逃漏稅部分，台北地院依商業會計法判刑1年，因符2007年減刑條例規定，減刑為6月，可易科罰金，高院改判刑5月，案經上訴，最高法院撤銷發回更審。

黃被控貪汙圖利部分因此獲判無罪，但協助逃漏稅部分，台北地院依商業會計法判刑1年，因符2007年減刑條例規定，減刑為6月，可易科罰金，高院改判刑5月，案經上訴，最高法院撤銷發回更審。

(中時 )