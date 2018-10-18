「唐鳳」成網路監控代名詞 本人肯定言論自由受重視

2018年10月18日 11:12 中時 楊孟立

行政院政務委員唐鳳的名字被引申為「網路監控」的代名詞，唐鳳今天受訪表示，很願意自己的名字被這樣使用，這代表大家對於言論自由的關心與肯定，也認同言論自由是台灣的最核心價值。

唐鳳今天出席全球合作暨訓練架構「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊開幕儀式，媒體詢問，每次四到爭議事件都被點名，會不會覺得冤枉？唐鳳回應，大家可能知道「唐鳳」這名字變動詞了，「我不會覺得名字有商標不能用來去提醒彼此，大家藉這機會去表達對言論自由的關心與肯定，我完全同意。」

唐鳳說，只要網路上把「唐鳳」兩個字拿來當動詞用，她都當做是一種彼此提醒，畢竟大家對於言論自由是台灣最核心價值這件事都是認同的。「我很願意我的名字被這樣使用，去繼續提醒我們不管找出什麼樣創新的方法來處理爭議訊息、刻意假消息、甚至是犯罪行為，都不能去侵害到言論自由的底線。」

針對「假新聞」，唐鳳表示，基本上要區分為爭議訊息、蓄意假消息、以及違反《刑法》或《選罷法》的犯罪行為，「我絕對不會用三個字來統稱三個不同的事情。」

唐鳳指出，爭議訊息其實是一個邀請，讓大家更能瞭解到對手上事實的掌握，跟大家彼此之間情感的分享，如果能夠透過比較透明比較參與式的方法，讓大家知道重要政策的形成過程，自然這些揣測、爭議訊息就能透過對話方式讓大家知道真實狀況是怎樣，促進民主討論。

如果是有組織蓄意破壞社會安定的假訊息，生成的土壤通常是因為政府或是各方太久沒針對爭議訊息回應或對話，以至於大家像在黑暗裡面對話，又或者是是挑了一些平常我們看不太到的地方，像是ＬＩＮＥ群組或點對點加密的管道，比較不知道假消息正在如何傳播。

唐鳳表示，民間社群有開發一款機器人名字叫「真的假的」，大家就可以把爭議訊息傳給機器人，機器人就會把本來在暗處的訊息放到明處，變成大家都可以看得到、連得到，可以圍著訊息討論，好像曝光了一樣。其實很多刻意的假消息是建立在不能曝光的前提下，因為只要大家一開始討論，對於新的受眾就不會有這樣強烈的號召力。

(中時 )