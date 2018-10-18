姚文智嫌小英對柯「罵得不夠多」 柯P引孫子兵法回應

2018年10月18日 11:23 中時 張潼

民進黨台北市長參選人姚文智接受廣播節目專訪時表示，蔡英文總統對於現任市長柯文哲的批評「說得比較少」，他認為為他站台的力道可以再更強。柯今早受訪時引用《孫子兵法》中「十則圍之，五則攻之」，強調政治不是一味攻擊，「作用力、反作用力啦！」

針對姚文智說法，柯文哲先是表示，政黨的運作問他幹什麼，她一定有她的考量，而且總統有總統的高度；為什麼總統不罵他？柯則說，作用力、反作用力啦，政治上不是一味攻擊，有沒有讀過孫子兵法？十則圍之，五則攻之，就是說要用十倍的兵力才可以包圍、五倍兵力才可以攻擊。

媒體追問，姚文智也提到，行政院長賴清德有明確指姚才是唯一的「台灣派」，柯自認自己是台灣派嗎？柯文哲強調，這要看定義，但只要以台灣人民福祉為最高考量，應該就是台灣派啊！

不過，雖說政治上不是一味攻擊，但外界也關注，昨天柯媽媽重炮批姚文智「無路用」。柯文哲無奈說，姚文智最近常常罵我，而且很多離事實太遠，老人家聽了就不爽，昨天有打電話跟她講，幹嘛跟他一般見識，但老人家就是這樣，這叫護子心切。

至於姚文智批評柯陣營行動競選總部idea是抄襲，柯反譏「他有（這點子）我們也沒人知道啊！」最後，媒體追問柯，蔡英文總統是不是跟柯媽一樣，覺得姚無路用，柯文哲聞言大笑，但沒有多回應即離開受訪現場。

(中時 )