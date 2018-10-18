吃萬里蟹不必跑太遠 「新北萬里蟹熱炒食堂」報你知

2018年10月18日 11:19 中時電子報 綜合報導

萬里蟹產季到來，每年都會吸引全台各地民眾前往北海岸品嚐新鮮萬里蟹，萬里區野柳、龜吼漁港周邊及石門區富基漁港，總是人潮絡繹不絕！新北市政府因應民眾需求，特別推出「新北萬里蟹熱炒食堂」，與新北市區11間熱炒海鮮店及板橋凱撒大飯店、MEGA 50餐飲及宴會-望月樓及50樓café、香格里拉台北遠東國際大飯店-上海醉月樓及香宮、台北寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳、礁溪寒沐酒店等7家星級餐廳合作，除了以往常見的萬里蟹經典料理，還推出許多創新特色料理，讓民眾不用專程到北海岸，也能就近品嚐產地直送新鮮美味的萬里蟹！

避風大良奶螃蟹（凱撒大飯店）新北市漁業處提供

產地直送！「新北萬里蟹熱炒食堂」新鮮美味不打折

「新北萬里蟹熱炒食堂」位在新北市各區，每間熱炒店烹煮萬里蟹的方法各有異同，部分合作店家是用萬里蟹做出經典螃蟹料理，蘆洲站附近的「大灣碼頭」餐廳，用酥脆的蒜酥，搭配紅色乾辣椒、青椒等，做出粵式料理的名菜之一「避風塘炒萬里蟹」；樹林火車站旁的「珠雞城」，則是將鹹蛋黃蒸熟再炒，經打碎、調味後，所製成的金沙加進螃蟹中，就是美味的「金沙萬里蟹」。

梅子檸檬蒸花蟹（望月樓餐廳）新北市漁業處提供

除此之外，還有部分店家推出創新口味的萬里蟹料理，南洋咖哩、奶油焗烤、香辣、胡椒、韓式等煮法，吸引許多饕客前來品嚐新口味。位在新店小碧潭站附近，號稱百元熱炒創始店的「不仔的店」，將蟹塊加入泰式紅、黃咖哩醬、椰奶、蛋汁熱炒後，就完成「南洋咖哩萬里蟹」；另一家在新店區公所站附近的「閣再來海鮮餐廳」，是將花蟹蒸熟後，淋上特製的蟹黃咖哩醬，搭配濃厚奶香的哈斯麵包，成為店內招牌「哈斯萬里蟹」；位於板橋新埔站的「台灣味喝桶海」熱炒店，則是將特調肉醬與花蟹翻炒後，最後加上微炸過的油條，這道多層次口感的創意料理，即是「鬼馬萬里蟹」。

紅油咖哩炒三點蟹（望月樓餐廳）新北市漁業處提供

星級餐廳也有萬里蟹！創新料理讓人食指大動

除了上述的熱炒食堂，板橋地區的「凱撒大飯店」及「望月樓」餐廳，也分別推出萬里蟹特色料理，凱撒大飯店的家宴中餐廳及卡拉拉義式餐廳研發出七款「秋旬萬里蟹味賞」系列料理，融合義式、台式、日式、川味與廣式等多變的烹調手法，顛覆品嘗秋蟹的敏感味蕾，讓許多饕客聞訊都忍不住想大快朵頤！望月樓餐廳則是推出「一蟹知秋」萬里蟹佳餚，以懷舊老菜新吃和異國混搭風格，展現螃蟹料理多變精妙的極致美味，為饕客們獻上零時差的鮮腴在地海味！

萬里蟹新北市區推薦熱炒食堂/新北市漁業處提供

萬里蟹品牌推薦餐廳/新北市漁業處提供

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華說，新北市自7年前開始行銷萬里蟹品牌，讓萬里蟹從原本每年3億產值，增加到現在一年15億元的商機，除了每年都會舉辦的的野柳假日活蟹市集，市府今年還重新整修龜吼漁夫市集，讓民眾可以到產地親自挑選現撈萬里蟹，另外還與新北市區海鮮熱炒店合作，推出產地直送的萬里蟹料理，讓民眾不用跑太遠就能品嚐到新鮮美味的萬里蟹！這樣的合作模式不少店家均表示非常認同，不但增加店內生意，同時提升萬里蟹品牌知名度，透過開發新料理，也能讓顧客看見餐廳創新、多元的一面，歡迎民眾到官網查詢本市合作餐廳，提供您更多選擇喔！

(中時電子報)