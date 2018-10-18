跨時代大會師 東西方聖母同乘熱氣球升空

2018年10月18日 11:20 中時 潘建志

萬巒鄉萬金聖母聖殿與萬巒鄉宗天宮於20日舉辦「當東方聖母遇見西方聖母」活動，瑪利亞與媽祖神像將同乘熱氣球升空。（潘建志攝）

東方聖母媽祖遇見西方聖母瑪利亞，會擦出什麼樣的火花？台灣最古老天主教堂屏東萬巒萬金聖母聖殿與萬巒宗天宮，20日合辦「當東方聖母遇見西方聖母」活動，瑪利亞與媽祖神像將同乘熱氣球升空，象徵「讓愛起飛」，是跨時代的宗教盛典。

樹德科技大學通識教育學院助理教授王崇禮4年前因媽祖託夢，在萬巒籌建祭祀媽祖的宗天宮，因萬巒有全台知名的萬金聖母聖殿，希望宗教間多交流，他3年前開始奔波，期待促成東西方聖母的會面，讓信徒更了解彼此的宗教。

他的想法獲得聖殿神父李漢民支持，今年終於成行。20日下午2點半西方聖母由聖殿出發、東方聖母由宗天宮出發，信眾各地徒步遊行踩街，4點在萬巒綠核心公園大會師，東西方聖母相見歡後再一同乘坐熱氣球升空，為活動最高潮。

王崇禮說，媽祖與瑪利亞雖然名稱、時代、背景、環境不同，但同樣都有母性堅忍、慈悲與愛，希望藉由東西方聖母相遇，發揚人性善的一面，淨化人心，也展現台灣宗教的愛與包容力。

李漢民表示，50多年前梵蒂岡第2次大公會議，就鼓勵天主教要多跟其他宗教交流溝通，這次活動雖然有少數教徒有異見，不過多數教徒仍認為慈悲與愛有宗教普世性，也希望能藉此讓更多非教徒認識天主教及聖母的慈愛。

(中時 )