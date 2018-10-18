遭董事會解聘 成功工商前校長循司法捍衛權益

友善列印
中時

桃園成功工商董事會上月底以學生人數流失、收支嚴重失衡等解聘校長鄒紹騰，並指派學務主任邱垂夕代理校長，禁止鄒紹騰進入校園，嚴令前校長不得將各處室文件私自帶出校外。鄒紹騰認辦學認真，董事會指控與現實狀況有落差，已循法律途徑捍衛自身權益，雙方衝突白熱化。

校方指出，解聘鄒紹騰校長職務理由，包括學生人數流失、收支嚴重失衡、刻意不執行董事會決議、於聯合處務會議公然教唆侵犯隱私權、治學理念及招生方式具爭議性、僑生專班招生失利、行政管理能力不足、抗拒董事會議決事項、屢不出席財務危機座談會、侵犯董事會職權。其中全校總學生人數減少400人、人事費比率由102.8%增加至118.56%，及不執行董事會決議，已違反私校法第41條及成功工商校長鄰聘及解聘辦法。

針對解聘理由，鄒紹騰表示，自2016年8月1號擔任校長以來，自問認真辦學照顧好師生，校長聘約自2016年8月1日至2020年7月31日，是屬民法聘任契約，在不違反私校法、學校捐助章程及相關法律的前提下，應受保障確保工作權。董事會未經協商解聘校長職務，已嚴重違反民法契約精神，傷害個人工作權。

鄒紹騰反駁，有關學生人數減少，學校105學年度註冊報到人數有629人，106學年度註冊報到人數有685人，增加56人比例達8.9%，並未如解聘理由中所述人數減少。至於其他指控，都已備妥相關書面，待法院24號開庭裁決。

桃園市政府教育局表示，該案經成功工商董事會13人出席，同意7票、不同意4票、空白2票，票數過半通過，由於校長聘任屬私法契約，建議循民事途徑處理。

(中時 )

跨時代大會師 東西方聖母同乘熱… 原民會主委被控性騷擾請辭 柯P：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。