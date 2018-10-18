台中》北漂來台中！中市招商破9000億將創造工作機會

台中市長林佳龍競選總部18日舉行「進步台中分享會」，競總發言人張雅旻（左）、陳世凱及林尚賢表示，台中市長林佳龍這四年來引進投資金額達9130億元，帶動至少16675個就業機會，讓青年回鄉工作，不再是空談做夢。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍競選總部18日舉行「進步台中分享會」。（盧金足攝）

最近「北漂」成為選舉熱門話題，那裡工作機會多，就能吸引民眾就業！台中市長林佳龍競選總部18日舉行「進步台中分享會」，盤點林佳龍三年多來推動的各項產業投資，競總發言人張雅旻、陳世凱及林尚賢表示，包括台積電、美光記憶體及三井OUTLET PARK投資案，都是市府排除投資障礙推動而成，近3年招商成績，累積投資超過9000億元，榮登全台第一。

陳世凱表示，近來大家都在關切「北漂」，青年希望機會、未來都在台中，所謂「築巢引鳳環境好，自有鳳來棲」，林佳龍上任後，這四年來引進投資金額達9130億元，帶動至少16675個就業機會，讓青年回鄉工作，不再是空談做夢，不只外地人來台中工作，連在地人也都願意留在台中就業。

張雅旻指出，林佳龍上任後，全力投入完善產業環境，協助民間排除投資障礙，更多次赴海外招商，吸引大型投資不斷湧入台中，其中包括台積電在中科擴廠投資7000億元、美光記憶體投資每年600億元及三井不動產投資台中港OUTLET PARK 25億等案，都是市府積極排除投資障礙推動而成。

此外，智慧機械產業方面，成功吸引國內外大廠法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾投資，還有台灣微軟等5大全球企業進駐。

林尚賢表示，2018年，台中人口數已經快到達280萬人，台灣第二大城，因為這3年多來，打造台中成為一個「宜居」的城市，在台中，你能放手一搏、快樂圓夢。

為了支持在地企業，市府推出相當多配套措施，包括規畫興建產業園區、會展中心等，也全力協助企業解決土地、人才、技術、資金等問題，期望成為企業持續打拚的後盾，做好所有服務。

陳世凱表示，還有其他投資也不斷湧入，新光人壽台中傑仕堡大樓投資28億元、李方艾美酒店投資80億、勤美洲際國際級飯店投資120億元、ATT 4 FUN購物中心投資99.85億元、第二家好市多購物中心落腳北屯投資35億元等，各項大型投資案持續進行中，帶動經濟發展，也創造更多就業機會。

「不僅商機有感，還要讓市民就業薪資更有感！」林尚賢說，台中今年上半年失業率3.6％，已連續兩年半六都最低；且薪資成長率7.54%，亦為六都第一，市府築巢引鳳吸引投資，也透過就業媒合，摘星計畫、青年希望工程、青年穩定就業獎勵方案、創新創業募資培訓輔導、青年與中年加農等多元計畫，協助青壯年一圓創業夢想。

(中時 )

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