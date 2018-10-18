金門》1條商港聯外道路 2任縣長連任「考卷」

2018年10月18日 11:09 中時 李金生

4年前金門縣長選舉的主角，有史前「活化石」之稱的鱟。（李金生攝）

金門縣長陳福海（中）、前副縣長顏達仁（右）在開工典禮中虔敬祈福，手中的3炷香一等就是20年。（李金生攝）

水頭港聯外要道西海路穿越聚落，壅塞交通現況將獲得改善。（李金生攝）。

4年前，李沃士縣長推動闢建水頭港聯外道路，卻遭質疑破壞浯江溪口生態，成為最後落選的主因之一；4年後，陳福海縣長主持1-1計畫道路開工典禮，向連任之路再邁開一大步。同樣是解決水頭港聯外交通問題，但結果大不相同，引來鄉親一些議論，連縣府官員也頗多感慨。

做為水頭「小三通」碼頭旅客往來和大、小金門「唯一」交通要道的西海路，長期車輛壅塞，交通事故頻傳，縣府早有另闢聯外道路的計畫，但一等就是20年，直到昨天才動工興建。

4年前，李沃士的水頭港聯外道路計畫案，因遭民眾質疑路過浯江溪口，嚴重破壞史前「活化石」鱟和螺貝蟹生態體系與候鳥棲地，發起組織「浯江守護聯盟」強力抗爭，引來台灣生態和環保團體聲援。

李沃士在偕生態保育團體履勘時，又因一時情急爆「粗口」，被對手陣營製作成「神曲」到處流傳，結果狂丟青年、公教人員選票，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，讓他黯然落選的主因之一。

4年後，主持1-1計畫道路開工典禮的陳福海，以感恩的心情歷數陳水在、李炷烽和李沃士縣長過去的努力，也一再感謝地主鄉親的成全，更特別推崇帶頭嚮應以地易地，並同意縣府拆除地上建物的前副縣長顏達仁是順利開工的重要推手。

同樣為解決水頭港聯外交通需求，同樣走在競選連任的路上，陳福海廣結善緣的作法，在選前倒數37天，希望為自己加分，不言而喻。

(中時 )