被賭客搞走一個派出所長 分局1個月後破職業賭場報仇

2018年10月18日 11:15 中時 程炳璋

台南市警2分局在9月中因轄區被其他警察單位查獲職業賭場，轄區派出所長遭撤換處分，警2分局督察室繃緊神經，10月初開始布局，18日凌晨2時許，一舉搗破暗藏在政大書局旁巷弄內一棟鐵皮屋大樓的天九牌賭場，逮獲郭姓負責人等16名幹部與賭客，報了1個月前的一箭之仇。

市區賭場猖獗流竄，8月、9月在安平、中西區分別遭台南市警察局督察室查獲賭場，其中警2分局1名所長因此遭撤換處分，其餘警官遭連坐處分，使警方對賭場風聲如臨大敵。

深怕再被上級單位查獲賭場，警2分局從10月初接獲安平區警方線報，得知政大書局旁的巷弄內，有處天九牌賭場藏身在1棟鐵皮屋2樓，警方展開布局、埋伏2周，暗中調集中西區與安平區警力，18日凌晨2時許行動。

鑑於賭場周圍布滿監視器，警方從行動到破門只花不到2分鐘，一舉查獲38歲郭姓負責人與2名共犯，賭客13人，賭資69萬，抽頭金7000元，並有天九牌一副。郭嫌坦承犯案，與把風、屋主兩共犯遭依照賭博罪移送台南地檢署，13名賭客依照社維法罰金處分。

台南市警2分局今年1至3月自行破獲賭場4件，9月18日遭台南市警局督察室查獲賭場，受連坐處分，10月再自破賭場，幫警方顏面板回一成。

(中時 )