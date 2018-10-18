高雄》韓國瑜十大爆紅事件簿曝光！「害他住院」被讚翻

2018年10月18日 11:20 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

國民黨高雄鳳山區市議員參選人鍾易仲（左）邀韓國瑜體驗傳統洗頭服務。（圖/鍾易仲提供）

年底九合一大選倒數一個月，民進黨高雄市長參選人陳其邁原本被喻為可以「躺著選」，不料殺出程咬金。根據網路溫度計DailyView《2018選戰溫度計》縣市長候選人網路口碑排行榜，國民黨高雄市長參選人韓國瑜以28萬6514篇的網路聲量高居第一，遠遠勝過排行二、三名的陳其邁與台北市長柯文哲。

過去擔任北農總經理的韓國瑜，從不被看好到行情大漲，到底背後有什麼力量讓他爆紅？網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集網友討論串，列出這位「最強菜販」的10大爆紅事件：

No.1 曾推倒陳水扁害住院

出身榮民二代的韓國瑜，二十一年前不滿當時同為立委的前總統陳水扁將榮民和豬劃上等號，直接上前翻桌，狠甩阿扁一巴掌，讓陳水扁住院3天。雖然韓國瑜事後坦言，很後悔當時年輕不懂事，不過這段黑歷史被挖出來，反而在網路上掀起熱議，甚至有人留言「原來他以前揍過阿扁？那一定要支持！」

No.2 提出「母語在家學」

韓國瑜提出「母語在家學」政見，選上後第一年，要將現在小學教的原住民語、台語等母語課程都暫停，學校只教中英文，想學母語可在家自學，讓客委會及客語團體強烈抗議；但也有人說政見實在，認為台語、客語的確在家學就好。

No.3 大玩藝人網紅專訪梗

韓國瑜大玩藝人網紅專訪梗，不僅有郭子乾搞笑模仿，更接受館長陳之漢和的專訪直播，「禿頭菜販和飆捍館長的PK」讓網友大讚「看得很過癮」，好感度增加。

No.4 遭爆料是黑道

先前有名嘴爆料韓國瑜擔任立委時，曾受人委託陪黑道大哥的小弟到警局投案，替大哥頂罪，稱韓和黑道走很近，韓國瑜則發下豪語，若被查到曾入幫派就退選。

No.5 槓上段宜康

2016年梅姬颱風來襲，全台菜價飆漲，綠委段宜康點名北農是最大菜蟲。韓國瑜帶著30顆曲棍球開記者會，嗆段宜康「若查無不法，你就像個男人吃一顆就好。」全案簽結後，確定韓國瑜無罪，許多網友反問段宜康：「說好的吞曲棍球呢？」

No.6 支持者做影片卻爆抄襲

韓國瑜主打「北漂青年」議題，支持者自製《韓國瑜─幫我回家》影片，道盡北漂族辛酸，點閱率破20萬，不過這支影片爆出抄襲爭議，韓國瑜團隊強調是網路義勇軍的製作，不清楚細節。

No.7 網路聲量「超邁趕柯」

韓國瑜真性情、非典型政治人物作風，大受網友喜愛。不僅在《2018選戰溫度計》網路口碑排行榜上大勝柯P，在Google的熱門搜尋度中，也領先柯文哲，成為近期最熱門的政治人物。

No.8 「愛情產業鏈」救高雄

韓國瑜的十大競選支票中提到，要將愛河包裝為愛情之河，將摩天輪和汽車旅館結合，興建全世界唯一的「愛情摩天輪」，這套韓式「愛情產業鏈」，掀起網友熱議。

No.9 失言喊出「陪睡說」

韓國瑜日前出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會致詞時說，只要能來高雄投資，「如果有1千個工作機會，我就親你的臉一下；如果有1萬個工作機會，我就以身想許，晚上陪你睡覺。」

No.10 逗趣直播剪頭髮

作風親民的韓國瑜，11日特別到左營敦睦艦隊御用的理髮廳開直播，邊洗頭、剪髮邊分享心情，網友直呼「沒看過禿頭上理髮店」，在五日內創下39萬觀看人次。

(中時電子報)