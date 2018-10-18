台東》洪宗楷提 「扶老照護」政見

2018年10月18日 11:31 中時 楊漢聲

楊民進黨台東市長參選人洪宗楷針對老人議題，提出完整「扶老照護」政見，洪宗楷表示，台東市老年人口佔約14%，並持續年年漸增邁向高齡社會，因此老人的議題是未來擔任市長所要面臨的重要課題，規劃更完善、更長遠的長者照顧服務，滿足老年人口的各項生活所需，他將營造更幸福的樂齡城市。

台東市老年人口約1萬5千人，老年人口佔14%左右已略高於全國平均，且每年仍不斷增長中，因此老人的議題日趨重要。當前在長者公共服務的供給上，有社區照護據點普及性不足、現有老人空間與設施破舊與毀壞、缺乏取得相關長者所需資訊的管道、僵化的照護形式，無法滿足不同需求等問題。

洪宗楷針對老人議題，提出符合長者需求的扶老政策願景。在現有的日間照顧場地與設施上進行改善，並建置多功能社區照顧站，整合政府與民間資源，提供整合式的老人服務，推動社區共餐系統，目標朝向里里有共餐，透過共餐鼓勵長者出門，增進長者間與鄰里間社交網路與互相照顧。

另外，洪宗楷強調，在現有的老人休閒娛樂空間與設施上，因為不被重視造成老舊與毀壞，未來也將改善，提升長者的生活品質，規劃更多符合銀髮族需求的娛樂、社交、運動空間，亦補助社團或社區舉辦交誼、才藝、課程、運動休閒等長者相關活動。

而長者最迫切需要的是資訊取得的管道，未來將整合公私部門各種資源，建置一站式服務平台，充分提供各種資訊與媒合服務，針對不同長者的需求客製化與即時化的提供服務，未來亦朝向智慧照顧發展，結合科技輔助高齡者自立生活，以減少照顧的人力負擔。此外，也將歸規劃設置時間銀行，透過時間存摺概念，提供更多志工服務投入。

最後洪宗楷強調，每個人都會變老，打造一個宜居的樂齡城市我們責無旁貸，他將營造長遠的扶老環境藍圖，重視長者的需求，以兼具效率與貼心的公共服務供給，提供更完善與更具尊嚴的老人福利服務，讓長者的生活充滿幸福。

(中時 )