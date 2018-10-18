台東》洪宗楷提 「扶老照護」政見

洪宗楷(中)提出「扶老照護」政見。(楊漢聲攝)

友善列印
中時

楊民進黨台東市長參選人洪宗楷針對老人議題，提出完整「扶老照護」政見，洪宗楷表示，台東市老年人口佔約14%，並持續年年漸增邁向高齡社會，因此老人的議題是未來擔任市長所要面臨的重要課題，規劃更完善、更長遠的長者照顧服務，滿足老年人口的各項生活所需，他將營造更幸福的樂齡城市。

台東市老年人口約1萬5千人，老年人口佔14%左右已略高於全國平均，且每年仍不斷增長中，因此老人的議題日趨重要。當前在長者公共服務的供給上，有社區照護據點普及性不足、現有老人空間與設施破舊與毀壞、缺乏取得相關長者所需資訊的管道、僵化的照護形式，無法滿足不同需求等問題。

洪宗楷針對老人議題，提出符合長者需求的扶老政策願景。在現有的日間照顧場地與設施上進行改善，並建置多功能社區照顧站，整合政府與民間資源，提供整合式的老人服務，推動社區共餐系統，目標朝向里里有共餐，透過共餐鼓勵長者出門，增進長者間與鄰里間社交網路與互相照顧。

另外，洪宗楷強調，在現有的老人休閒娛樂空間與設施上，因為不被重視造成老舊與毀壞，未來也將改善，提升長者的生活品質，規劃更多符合銀髮族需求的娛樂、社交、運動空間，亦補助社團或社區舉辦交誼、才藝、課程、運動休閒等長者相關活動。

而長者最迫切需要的是資訊取得的管道，未來將整合公私部門各種資源，建置一站式服務平台，充分提供各種資訊與媒合服務，針對不同長者的需求客製化與即時化的提供服務，未來亦朝向智慧照顧發展，結合科技輔助高齡者自立生活，以減少照顧的人力負擔。此外，也將歸規劃設置時間銀行，透過時間存摺概念，提供更多志工服務投入。

最後洪宗楷強調，每個人都會變老，打造一個宜居的樂齡城市我們責無旁貸，他將營造長遠的扶老環境藍圖，重視長者的需求，以兼具效率與貼心的公共服務供給，提供更完善與更具尊嚴的老人福利服務，讓長者的生活充滿幸福。

(中時 )

高雄》韓國瑜十大爆紅事件簿曝光… 高雄》韓國瑜網路爆紅 高嘉瑜質…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。