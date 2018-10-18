高雄》韓國瑜網路爆紅 高嘉瑜質疑「五毛」伸手進PTT幹的

2018年10月18日 11:20 中時電子報 邱文秀

陳凝觀說，蔡英文跟綠營最近講，來自中國大陸、或者來自統媒、或者來自中國大陸的網軍，企圖影響干擾台灣的選舉。(Youtube)

高嘉瑜認為韓國瑜網路爆紅，或者有來自中國大陸的網軍，企圖影響干擾台灣的選舉。(Youtube)

民進黨台北市議員高嘉瑜昨日上政論節目時，提到高雄市長參選人韓國瑜之前沉寂一段時間，卻突然網路聲量大漲，這些網路的流量到底從何而來啟人疑竇。並指自己當過PTT站長，PTT很獨立，但懷疑有五毛(海外大陸網軍)在PTT帶風向，企圖影響台灣政治。

高嘉瑜昨日上《年代向錢看》稱自己大學時當過PTT站長。對於朱學恒剛剛談到如今要在PTT八卦版發文帶風向，登入次數被提高到1500次，一年365天，每天都登入，連續四年大學讀完都沒法發文，讓很多網友覺得發言不自由。

對於政府的手是否有伸入PTT，高嘉瑜說，以我們當時當站長來講，其實是嚴格，包括學校、包括政府，都是完全獨立的站長也是合議制的。

她並秀出，批踢踢的創站站長杜奕瑾臉書，指有科技宅自製網軍分析系統，「五毛數據大分析」，抓出在八卦版上班網軍帳號。主持人陳凝觀補充，五毛講的就是海外大陸網軍。

高嘉瑜說，杜奕瑾認為整個八卦版的某些輿論，是不是被某些大家所認為的五毛黨或是網軍來操控。

陳凝觀說，蔡英文跟綠營最近講，來自中國大陸、或者來自統媒、或者來自中國大陸的網軍，企圖影響干擾台灣的選舉，如果從PTT也存在某些海外帳號，你不能說沒有這一股力量在干擾。

高嘉瑜以說，其實民進黨執政以來最困擾的就是「假新聞」、「假消息」的不斷的散佈，那現在人手一機，其實要傳播真得非常快，包括LINE等等。今天回頭看韓國瑜的聲勢，網路的流量， 剛剛來賓講說一夕之間爆漲。

高嘉瑜表示，其實韓國瑜最早跟王世堅那個影片現在有七八百萬點擊率，那時候照理說是他最紅的一次，就是說他的那個口才等等，那後來選高雄市長一度銷聲匿跡。為什麼突然這樣子的暴漲，這些網路的流量到底從何而來，確實啟人疑竇。

高嘉瑜認為，怎麼突然之間他也沒有最新力作，在PTT上也有很多捧韓的言論、韓粉出來，怎麼突然對韓國瑜有這麼大的喜好度，甚至超越柯文哲，這就很難想像了。這整個過程中，為什麼陳其邁大動作去提告，因為他被抹黑的這些集團，有20個IP都來自中國，其實他提告不是要告網友，而是想要知道說，背後這些抹黑的人，到底是不是中國的蓄意操作來影響台灣的政治。

PTT八卦版是風向指標之一，但八卦版向來給人挺綠的印象，網友戲稱是「吱吱」大本營，甚至稱八卦版「花果山」。之前也發生過綠網軍被抓包事件，民進黨議員高嘉瑜曾擔任過新聞部長。2010 年 11 月當選後，有鄉民質疑她不應以政治人物兼ptt 職務，後來於 12 月 18 日正式辭去新聞部長一職。

而跟高嘉瑜一起質詢韓國瑜濫發北農獎金的民進黨議員王威中，則曾擔任過法務部長。並曾爆發出在過往高雄市長選舉時濫用職權，在楊秋興陣營揚言提告後，協助刪除現高雄市議員高閔琳帳號事件，在PTT站史十分知名，並有「法務站長Saxon刪除帳號事件全記錄」。

過去高雄市長選舉，遭踢爆為陳菊網軍的網友「bennon」在發表「楊秋興說謊抓到了」文章後，楊秋興陣營揚言提告。「bennon」帳號無端消失；網友追查後，站方才承認是應「bennon」要求刪除，因刪除帳號資料可能使楊秋興難以進行後續司法訴追作為，電信警察也可能難以查到被告資料，被認為站方處理違反站規，網友痛批「政治黑手伸進台大校園」。

(中時電子報)