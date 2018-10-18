NBA》鬧劇暫告落幕！吉米巴特勒險幫灰狼逆轉

灰狼後衛吉米巴特勒(右)想要拍掉馬刺前鋒艾卓吉手上的球。(美聯社)

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季前上演「賣我」鬧劇的灰狼明星後衛吉米巴特勒，18日在新球季開幕戰，還是乖乖穿上灰狼球衣出賽，甚至差點幫助灰狼上演逆轉秀，儘管最終灰狼108比112不敵地主馬刺，起碼巴特勒充分證明他在灰狼的重要地位！

吉米巴特勒先前為了想讓灰狼交易自己，除了故意說自己受傷，缺席了所有季前熱身賽，更在好不容易重回訓練行列時，刻意跟唐斯、威金斯等隊友，以及灰狼教練團成員嗆聲，弄到灰狼內部氣氛一團亂，卻仍無法如願離隊。

結果灰狼18日來到馬刺主場踢館，吉米巴特勒只好續用灰狼球員身分上場拚戰，更在最後42.9秒投進追平三分球，帶給灰狼一絲贏球希望，可惜馬刺接下來仍靠從暴龍換來的迪羅薩連拿4分，一舉撲滅灰狼的反撲氣勢。

吉米巴特勒最後打了32分鐘，投23中9，貢獻23分、7籃板與3助攻，表現仍跟以往一樣犀利，傑夫提格也替灰狼攻下27分，威金斯20分，但跟巴特勒最不對盤的主力中鋒唐斯，卻提前6犯離場，或許是在表達內心不滿。

對前東家暴龍也很不滿的迪羅薩，加盟馬刺的首場例行賽，就在地主球迷面前拿下全場最高28分，另有4助攻、4籃板，更扮演馬刺贏下新球季主場開幕戰的關鍵角色，艾卓吉21分、19籃板，蓋伊18分，福布斯11分。

(中時電子報)

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