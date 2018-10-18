花蓮》 徐榛蔚創全台風氣之先 計畫實施新生兒全面免費篩檢

2018年10月18日 11:29 中時 范振和

面對少子化嚴重的國安問題，國民黨籍花蓮縣長參選人徐榛蔚指出，一旦她當選縣長，將全面實施縣內新生兒免費篩檢，避免發生罕見疾病，也減輕家長負擔。

徐榛蔚17日參加國民黨宜花東三縣「花木蘭連線」記者會，宣示共同政見時，除了「打造宜花東黃金廊帶，建置宜花東平台論壇」等6項共同政見外，她另提第7項「新生兒篩檢全面免費」的政見，鼓勵民眾生育，減輕家長負擔，獲得宜蘭縣長參選人林姿妙、台東縣長參選人饒慶鈴認同。

徐榛蔚指出，現階段在新生兒篩檢費用補助項下，一般民眾200元、低收入戶及部分原住民全額550元。她認為，預防勝於治療，應推動全額補助，她就任立委後，不斷向行政院院長賴清德及衛生福利部長陳時中爭取支持，但始終只得到「將再進行研議」千篇一律的答覆。

徐榛蔚說，花蓮縣近6年新生兒出生率逐年衰退，100年全年新生兒還有2603人，粗出生率8%以上，去年粗出生率跌到7.19%，全年新生兒僅2373人，面對真實數據，令人感慨如此消極的態度，難道就是所謂「做實事」的中央政府？

徐榛蔚強調，與其無止盡等待中央的承諾，她決定打造花蓮縣成為全國第一個新生兒篩檢全面免費的地方政府，在中央既有補助外，差額由縣府負擔，讓孩子從0歲開始就能受到最完善的照顧，實現她對花蓮鄉親們「健康城市，幸福花蓮」的承諾。

(中時 )