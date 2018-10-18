台東》聯合競選服務處成立 饒慶鈴批：劉櫂豪失憶症

國民黨大知本地區縣市長聯合服務處成立大會。(楊漢聲翻攝)

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國民黨台東縣長候選人饒慶鈴昨17日晚上出席國民黨大知本地區縣市長聯合服務處成立大會，現場有將近7百位鄉親到場支持，饒針對劉櫂豪指控饒家盤據台東30年做出回應，怒批對手有失憶症，自己的哥哥也曾擔任過民意代表，況且已經失敗四次，要選第五次縣長的人，憑甚麼說別人盤據？

國民黨縣黨部大知本地區縣市長聯合服務處成立大會，國民黨主委吳秀華到場支持，並表示，民進黨完全執政、完全的腐敗，觀光客不來、農產賣不出去，讓台灣人民陷入水深火熱之中；民進黨不顧民怨，卻只忙著迫害政治對手，成立不公不義不當會、促轉會進行政治追殺，根本就是現代版的東西廠。

吳秀華痛批民進黨只有選舉與打壓國民黨最厲害，人民永遠放在最後順位，這樣的政黨不值得被台東人信任；吳也提到這十幾年來，只有饒慶鈴最瞭解台東各地民情，及台東縣長黃健庭的施政與未來的縣政藍圖，加上饒本身具有國際視野與在兩岸關係上也能有良好的互動，相信在觀光與農產銷售上，會帶給台東人很大的幫助。

饒慶鈴則表示，之前有人惡意攻擊說她是史上最弱候選人，她認為是弱是強，民意就是最好的證明；饒慶鈴說過去她在上一屆議員選舉是最高票，也經歷過黨內的初選機制，她相信謠言絕對是不攻自破，因為台東人民的選票，就證明了她是能夠被託付與信任的選擇。

至於對手指空饒家盤據台東30年，饒慶鈴批評對手根本是有失憶症，自己的哥哥也曾擔任過民意代表，況且已經失敗四次，要選第五次縣長的人，憑甚麼說別人盤據？已經數次不被台東人民選擇的候選人，沒有資格說三道四！

最後，饒慶鈴強調若有機會一定會繼續在卡大地布追思園區的部分努力，在任期內一定會完成變更地目的工作，維護原住民族朋友的權益；也同時感謝台東人民對我們的信任，更不會糟蹋人民對我們的期盼！

(中時 )

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