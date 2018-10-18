抓到了！網批再利用學生操作選舉 雙北青年論壇疑染「綠」？!

2018年10月18日 11:33 中時電子報 張怡文 ／專題報導 ／專題報導

年底選戰倒數不到30天，雙北選情激烈，綠營慣用的「學生牌」，最近又大舉出籠。由超過20所大學聯合舉辦的「雙北市長青年論壇」，日前邀請雙北市長候選人到場辯論，台北市柯文哲、新北市副市長侯友宜雙雙缺席，被雙北民進黨候選人蘇貞昌、姚文智痛批，「沒格調」、「潑猴耍賴」。

「雙北市長青年論壇」15日晚間發出聲明表示，新北場次辯論因侯友宜沒明確表態是否參與，確定破局；台北場將在21日如期舉行，國民黨候選人丁守中、姚文智和無黨籍的李錫錕會到場，並接受學生提問。

面對柯文哲和侯友宜缺席，蘇貞昌說，他很替學生朋友們遺憾、憤怒，他批侯「都是把大話、狠話說好說滿，但最後不是假的就是虛的，要不然就是完全規避、做不到」；姚文智批柯文哲已經累積很多事情沒回答，簡直像個「潑猴耍賴」。

沒想到，「雙北市長青年論壇」背後有些被網友直指是民進黨子弟兵，讓「雙北市長青年論壇」有「染綠」之嫌，也難怪柯文哲、侯友宜不願出席。

網友hafat（哈胖）就直接在批踢踢八卦板上爆料，「這群人很多看起來是關心政治議題的學生，其實很多都原先帶有一些色彩。」

舉辦「雙北市長青年論壇」的團隊包括國立台灣大學學生會會長吳奕柔、國立台北大學學生議會議長林義翔、東吳大學學生議會議長黃彥誠等20所大學代表。網友hafat直指，林義翔翹課去蘇辦參觀，被網友抓到後，只好關閉臉書權限，還在大頭貼上寫：「外界說的都是假derrrr（的）」。

除了林義翔被點名和蘇貞昌關係匪淺，吳奕柔、黃彥誠也被網友點名和綠營有關，網友hafat說，吳奕柔是「卡管妹」，黃彥誠是「新文化學生工作隊隊長」，「新文化學生工作隊就是謝系培養子弟兵用der」。

▲有網友爆料，其實「雙北市長青年論壇」舉辦的學生是民進黨子弟兵。

新文化學生工作隊簡稱新文化工作隊，是由謝長廷和民進黨正國會合作成立，成員包括姚文智、管碧玲、徐國勇、趙天麟等謝系成員。

秉持「沒圖沒真相」的網友，還直接在網路上截圖證明，吳奕柔、黃彥誠和綠營有關，網友hafat說：「這484（是不是）可以解釋，姚文（智）跟蘇（貞昌）都喜孜孜的出席了…有沒有剛好姚文（智）跟蘇光頭都有空，其他人可能沒空的八卦？」

其他網友看到爆料後，直批「好扯」，ice0101001推文說：「被抓到了，職業學生」，ashinly1021更直說：「大學學生會本來就是職業學生再玩的，假大學之名而已，這些幾乎都綠的。」pprisa更痛批：「吸獨不可恥。可恥的是吸獨裝中立的學生團。」

究竟真相是什麼？網友已在找答案。

(中時電子報)