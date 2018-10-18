槓蘇免費假牙政見 新北市府：真牙比假牙好

新北市府發言人張其強認為，免費假牙補助對象應該在「沒有錢裝假牙」的長輩身上。（譚宇哲攝）

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中時

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前提出免費裝假牙政見，新北市府今天上午舉辦記者會指出，新北市已針對60歲以上弱勢民眾提供無名額限制的假牙補助方案，但「真牙比假牙好」，市府不會以補助政策鼓勵民眾裝假牙，而是強化民眾護齒觀念，透過口腔檢查及塗氟護齒服務，

新北市府表示，新北市假牙補助政策金額和其他縣市一樣，全口4萬，半口2萬，分別針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶以及55歲以上原住民中低收入戶實施。

「這是政策選擇上的不同」，新北市府發言人張其強指出，新北市府的免費假牙政策主張「針對最需要的，並且不能有任何名額限制」，而蘇貞昌認為，除了金字塔頂端的人口外，其餘的通通都給，不是社會福利政策的宗旨。

張其強說，免費假牙補助對象應該在「沒有錢裝假牙」的長輩身上，而不是變相鼓勵「拔真牙、換假牙」，或是「有免錢的加減來裝」，因為根據調查，收入越低的長輩，假牙的需求往往越高，必須讓真正需要幫助的人，很快的裝上假牙，恢復正常生活。

衛生局長林奇宏表示，台灣將裝假牙補助納為福利政策，但可能變相鼓勵民眾被動等到牙齒掉光達到補助標準，無法珍惜自己的牙齒；新北市今年率全國之先推動護齒觀念，透過口腔檢查及塗氟服務，讓長輩盡量保留真牙。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事吳信忠醫師表示，民眾即使須配戴假牙，也應儘量以固定式及部分活動假牙為主，此外，由於台灣民眾平均壽命已達到85歲，因此相關政策仍以鼓勵保持長者自然牙為原則。

(中時 )

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