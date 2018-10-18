建議觀塘案撤案？ 陳吉仲：要有討論的機會

2018年10月18日 11:44 中時 游昇俯

觀塘天然氣第三接收站日前通過環評，針對外界傳言農委會曾建議撤案，農委會副主委陳吉仲18日澄清，不管是對行政院長官，或是環團、學術界朋友，他都是建議應有面對面、專業討論的機會，他說，能坐下來對話，才能由專業做出判斷，達到能源轉型與藻礁生態雙贏。

陳吉仲18日代表農委會赴立法院經濟委員會報告並備質詢，他會前接受媒體訪問時談到，觀塘案因環評程序已走完，農委會的立場是保護藻礁，目前委託中研院及全國大專院校學者調查藻礁生態，未來該保護的就會具體保護。

針對觀塘案開發面積縮減至23公頃，環團仍擔憂會傷害藻礁，陳吉仲也說，開發面積縮減後，陸地上沒碰觸到藻礁，但海底部分，接收站棧道是否影響藻礁，可透過中油及學術界調查來釐清，若資訊都能攤開來，答案應該就很清楚。

他說，若是海底超過6或10公尺，已沒有行光合作用，對藻礁影響就不大，學術界也有共識；6公尺以下有無影響藻礁，是可以討論的，目前環評過後確定要施工，就是盡量避免影響藻礁。

至於外界傳言陳吉仲曾建議觀塘案撤案，陳吉仲也表示，他的建議不管是對行政院長官、環團朋友或學術界，要有可以面對面溝通、專業討論的機會，能坐下來對話，才能由專業做出判斷，求取雙贏，讓天然氣接收站達到能源轉型，也能保護藻礁。

對於「好朋友」、前環保署副署長詹順貴辭職明志的決定，陳吉仲也說，詹捍衛的是環評制度的維護，好朋友做什麼決定都會全力支持，但他在農業部門，幾乎沒有施展不開的地方，所推行的農業政策，包括主委、行政院長到總統幾乎是全力支持，他當然全力以赴。

(中時 )