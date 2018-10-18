大巨蛋是爛攤子？丁守中：柯P拖4年無解 還有臉要8年嗎？

2018年10月18日 11:45 中時電子報 綜合報導

大巨蛋議題成為各陣營爭議焦點，針對台北市長柯文哲表示，大巨蛋是國民黨兩任市長留下來的爛攤子。國民黨台北市長參選人丁守中反批，一個大巨蛋，柯文哲拖了4年都沒辦法解決，「還有臉要8年嗎」？他也說，柯文哲只會推諉爭功、收割前人政績，「哪有臉去罵前任市長」？既然做不好就下台，讓丁守中來做。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中昨天召開記者會批評柯文哲立場反覆，拖延4年無法解決大巨蛋問題。他今天也對媒體重申，上任後2個月內會召集學者、專家釐清大巨蛋公安爭議，徹底體檢大巨蛋公安，該修、該改、該拆、該加強的，一次完成，不會像柯一樣拖泥帶水解決不了，會朝向符合公共安全的方向復工。

丁守中並在臉書PO文說，其實柯文哲真不用這麼氣急敗壞。因為最近一份民調，超過六成民眾對他處理大巨蛋問題感到不滿意了。尤其柯文哲當市長也當了快四年了，大巨蛋「不還是放在這裡擺爛嗎」？

丁守中也說，大多數民調都認為他才是真正有能力處理好大巨蛋問題的人，所以柯文哲不用太擔心，他的爛攤子，丁守中「以後會好好處理」。

丁守中並反問，柯文哲當初說大巨蛋是弊案、有問題。但真有問題，「怎麼不把大巨蛋給拆了呢」？要沒問題，又怎麼放任大巨蛋成為天字第一號爛尾樓，不快點營運，晾在這裡讓人看笑話？四年下來，「沒膽拆蛋、沒臉生蛋」，既然柯文哲辦不到，「就讓會做事的丁守中來吧」！

(中時電子報)