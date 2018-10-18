80多歲老人不想洗腎 醫病共享決策要他別放棄

2018年10月18日 11:46 中時 鄭郁蓁

一名85歲老伯伯，10多年前因腎腫瘤，切除左腎，僅剩單邊腎臟運作，8年前因右腎功能急速惡化，恐面臨洗腎，老伯伯自認年事已高「活夠久」，本想放棄治療進安寧病房，但醫生評估，老伯伯癌症並未復發，且沒有其他慢性病，身體算硬朗，經與家屬溝通後，定接受血液透析，已做好動靜脈瘻管，須要時可開始血液透析。

國泰綜合醫院腎臟內科主任彭聖曾指出，響應衛生福利部委託醫策會近年積極推動的「醫病共享決策(Shared Decision Making, SDM)」，讓病人能參與自己的照護決策。

另一名59歲吳先生，長期有高血壓，且有慢性腎臟病家族史，今年4月因腎功能快速惡化，恐面臨洗腎，由於病人的哥哥姐姐都有洗腎，心想洗腎對生活造成的不便，對於自己將要面臨洗腎，心情難掩失落。所幸在個案管理師運用SDM給予吳先生充分說明與安撫而欣然接受，當面臨洗腎的那一刻來臨時，直接由門診進入透析療程，如今無須住院，完全不影響日常作息。

彭聖曾表示，去年4月起針對末期腎臟病變(第五期)進行SDM，透過加強圖文設計的衛教單張、影片等，跟病人充分說明，統計發現透析瘻管預先準備率從2017年1-5月的44%提升為6-11月的85.8%。

而由醫院拍攝並設計QR code置於官網平台供民眾觀看的「醫病共享決策-透析模式選擇」影片，一年半來點閱率超過500次。

除了慢性腎臟病，彭聖曾目前已進行SDM的疾病還包括糖尿病、冠狀動脈心臟病、腦中風、乳癌、小兒/成人中耳炎等。

(中時 )