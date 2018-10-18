法院打臉中選會 藍委要中選會道歉

2018年10月18日 11:53 中時 周毓翔

「以核養綠」公投提案人黃士修，因中選會在9月6日拒收2萬多份補送件連署書，向台北高等行政法院提定暫時狀態假處分。北高行昨裁定，「公投提案以通過為原則、不通過為例外」，中選會沒理由拒收補送連署書，作為顯有不當。國民黨團書記長曾銘宗、立委賴士葆今召開記者會，譴責中選會自甘淪為蔡政府選舉打手，應該向全國人民道歉，並呼籲中選會放棄抗告，不要浪費司法資源。

曾銘宗表示，台北高等行政法院所作出的裁定，是根據《公投法》第13條就有「補正」的規定，「連署人數不合規定者，應通知補正」，因此很明顯是「以通過為原則，不通過為例外」。曾銘宗說，中選會是獨立機關，本該依法行政並遵守《公投法》立法意旨，依據《憲法》主權在民的原則，確保國民直接民權的行使，獨立行使職權，因此呼籲中選會不要再淪為民進黨的中選會、助選會。

曾銘宗指出，黃士修在中選會前絕食140個小時期間，中選會主委、副主委不曾前往探視，傾聽人民的聲音，態度相當冷漠，國民黨團對於中選會如此的作為，給予嚴厲的譴責。曾銘宗希望中選會依照高等行政法院的裁定，除了讓「以核養綠」公投案依法補件，同時放棄提出抗告，不要再硬拗而浪費司法資源，坐實公投殺手的惡名。

賴士葆表示，當初中選會主委陳英鈐在立法院接受質詢，就對國民黨所提的公投案，極盡所能地刁難，雞蛋裡挑骨頭，如今高等行政法院所作出的裁定，已經狠狠地打臉中選會，請中選會不要自甘為「西廠」，成為民進黨側翼的殺手。對於阻擋「以核養綠」公投案補件的風波，中選會應向全國人民、黃士修道歉。

(中時 )