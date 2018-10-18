台北》繼賴清德之後 姚文智槓上蔡英文總統？ 網：瘋了吧

民進黨主席蔡英文（左）14日為台北市長參選人姚文智（右）站台。（圖／本報資料照，黃世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底選舉不到40天，民進黨台北市長參選人姚文智17日接受廣播節目專訪，對於主持人鄭弘儀詢問，「總統蔡英文幫忙站台的力道夠強嗎？」姚文智回說，「可以再更強啦！」，他還希望民進黨批評柯文哲的態度可以「再清楚一點」。因先前就曾槓上行政院長賴清德，對此，網友認為，「已經瘋了吧」、「姚現在是死豬不怕開水燙」。

他10月5日成立中正萬華後援會時稱，對於台北市長柯文哲是否涉及活摘器官，賴清德曾表示「相信柯文哲」，對此，姚文智說「賴院長相信，你就相信？」姚文智顯不認同賴清德「相信柯文哲」說法。

姚文智17日接受《寶島聯播網》專訪，鄭弘儀問說，「蔡總統幫忙站台幾次了？」姚文智先是口誤說5次(實為4次)，鄭弘儀再追問，「站台的力道夠強嗎？」姚文智認為，「力道可以再更強」。

至於對參選以來，民調「一直穩居第三」會不會緊張？有沒有想過如何突破？姚說，他近期會開始著手加大廣告強度，他還認為，許多年輕人並不了解柯文哲「兩岸一家親」，所以他要整合資源，讓更多支持台灣價值、台北進步的人，來支持他的國家首都主張。

針對姚文智批評，柯文哲18日受訪時引用《孫子兵法》中「十則圍之，五則攻之」，強調政治不是一味攻擊，「作用力、反作用力」。

對此，網友們認為，「已經瘋了吧，無視就行了」、「姚文現在是死豬不怕開水燙」、「臉皮厚的最大呀」、「政治生命已經只剩40天不到了」、「姚文很笨但他很會鑽營」、「真的很草包」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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