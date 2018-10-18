高雄》王世堅嗆「高雄翻盤就跳海！」 韓國瑜：鼓勵跳愛河

2018年10月18日 11:57 中時 柯宗緯

王世堅嗆「高雄翻盤就跳海！」 韓國瑜酸：鼓勵跳愛河

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今接受廣播節目專訪。（柯宗緯攝）

高雄市長選情緊繃，台北市議員王世堅又發狂語，嗆聲高雄若翻盤，韓國瑜要贏是不可能的事，「這樣我真的又要去跳海了！」對此，韓國瑜18日早上聞之笑說，「跳海有生命危險，不過要是當選的話，只會鼓勵他跳愛河」，惹得現場眾人哈哈大笑。

王世堅是著名的逢賭必輸，過去曾誇海口，國民黨「八仙過海」就跳海、蔡英文落選高空彈跳、影片點閱率破百萬就剃秀髮，結果全盤皆輸，但他言出必行履行承諾，更被網友封為「真男人」。

不過，昨日王世堅上政論節目《鄭知道了》斬釘截鐵說，韓國瑜要在高雄勝選是不可能的事，更笑稱「這樣我真的又要去跳海了！」他眼中的韓國瑜是「政治版的周星馳」，光靠一張嘴在天橋說書，講得天花亂墜來發洩社會集體沉悶。

對此，「老戰友」韓國瑜今早上廣播節目前受訪時直說，「王世堅這個傻子，我絕對不會同意他這麼做」，畢竟跳海有生命危險，但我當選只會鼓勵他跳愛河。此言一出，引發眾人哄堂大笑。

針對「粉專遭停權關閉」一事，韓國瑜解釋，粉專小編問題是非常單純的事情，因為先前聽到一些聲音認為，各方面官網粉絲團太多，不要到時候「你講我的，我講你的」，加上選舉到是非多 ，因此溝通後選擇關閉，這跟說謊一點關係也沒有。

至於他先前怒嗆「我不是吃素的！」，他再次澄清說，對方可以告我的義勇軍，難道我不能提告嗎？看到他們被告，心裡覺得過意不去，動不動用司法威脅他們，自己每天被抹黑造謠，還沒採取行動，對方還要再加司法提告嗎？

(中時 )