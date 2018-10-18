貿易戰瘦了民眾荷包！陸物價近4年漲最凶

2018年10月18日 12:00 中時電子報 何宜玲

美中貿易戰正在推升大陸物價，從大豆到汽車等美國商品，提高關稅都加快了北京通膨的速度。最新數據指出，大陸9月份消費者物價指數上揚2.5%，打破了農曆年以外，近4年物價飆速最快的紀錄。大幅上揚的價格恐怕讓當地消費者大喊吃不消，荷包可要縮水了！

根據《日經亞洲評論》(Nikki Asian Review)報導，中國國家統計局日前公布，9月份消費者物價指數上漲了2.5%，比8月份多了0.2%。可以說是除了農曆新年當周以外，自2014年5月以來，物價成長最快的紀錄。

報導指出，中國進口大豆的價格在9月份已經連續上漲6個月。農民正在採取措施減少對進口大豆的依賴，包括減少混入豬飼料的豆粕數量，並進口更多油菜籽和向日葵籽加以取代。中國政府也增加了對農民的補貼，試圖推動黑龍江等地的大豆種植面積，以提高國內產量。

但是今年豆粕價格仍上漲高達10%-20%，給當地養豬業者帶來很大的壓力。中國媒體報導，現在農民的每頭豬隻至少損失約200元。導致過去6個月，豬肉價格已經大幅上漲40%。

豬肉和豆油都是中國人的主食，物價上漲除了受到氣候惡劣干擾，導致食物產量大幅減少以外，北京當局針對美國輸入中國的產品徵收關稅，也發揮很大作用，加速助長當地物價不斷攀高。

而大豆的價格可能左右當地的消費者物價指數。因此，北京當局希望今年大豆的進口量，至少比去年降低1000多萬噸。但是今年前9個月的進口量僅減少140萬噸，仍遠遠低於目標。

(中時電子報)