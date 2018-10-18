貿易戰瘦了民眾荷包！陸物價近4年漲最凶

一家位於江蘇南京的農產品市場內，民眾正在購買蔬菜。(圖/新華社)

友善列印
中時電子報

美中貿易戰正在推升大陸物價，從大豆到汽車等美國商品，提高關稅都加快了北京通膨的速度。最新數據指出，大陸9月份消費者物價指數上揚2.5%，打破了農曆年以外，近4年物價飆速最快的紀錄。大幅上揚的價格恐怕讓當地消費者大喊吃不消，荷包可要縮水了！

貿易戰硬著陸！意外引爆這國房價狂跌

陸GDP成長率料創10年新低！首嚐貿易戰苦果
貿易戰贏家是它！2030躍升世界第4大經濟體

根據《日經亞洲評論》(Nikki Asian Review)報導，中國國家統計局日前公布，9月份消費者物價指數上漲了2.5%，比8月份多了0.2%。可以說是除了農曆新年當周以外，自2014年5月以來，物價成長最快的紀錄。

報導指出，中國進口大豆的價格在9月份已經連續上漲6個月。農民正在採取措施減少對進口大豆的依賴，包括減少混入豬飼料的豆粕數量，並進口更多油菜籽和向日葵籽加以取代。中國政府也增加了對農民的補貼，試圖推動黑龍江等地的大豆種植面積，以提高國內產量。

但是今年豆粕價格仍上漲高達10%-20%，給當地養豬業者帶來很大的壓力。中國媒體報導，現在農民的每頭豬隻至少損失約200元。導致過去6個月，豬肉價格已經大幅上漲40%。

豬肉和豆油都是中國人的主食，物價上漲除了受到氣候惡劣干擾，導致食物產量大幅減少以外，北京當局針對美國輸入中國的產品徵收關稅，也發揮很大作用，加速助長當地物價不斷攀高。

而大豆的價格可能左右當地的消費者物價指數。因此，北京當局希望今年大豆的進口量，至少比去年降低1000多萬噸。但是今年前9個月的進口量僅減少140萬噸，仍遠遠低於目標。

(中時電子報)

文章來源：Trade war begins to squeeze Chinese wallets

異議記者殺手身份曝光 竟是皇室… 陸未列貨幣操縱國 《環時》：美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。