「超幹」的Superdry令人傻眼！李家同：別太相信谷歌大神

Superdry是英國知名潮牌，但用google神器翻譯，「極度乾燥」頓時變成「超幹」！讓人很傻眼。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

Superdry是英國知名潮牌，每到冬天，就可看到不少台灣人穿著它的外套趴趴走，甚至連婆婆媽媽也愛不釋手，如果英文欠佳，用google神器翻譯，可就讓人很傻眼，「極度乾燥」頓時變成「超幹」！前清大教授李家同日前在臉書貼文， 細數Google翻譯器出的錯，勸大家不能完全依賴電腦，也不要盡信AI人工智慧。

李家同在臉書上發表多篇有關「電腦會做中翻英嗎？」他最近發現，有些人對Google非常信任，Google有一個翻譯器，好像很好用，但他試了幾個單字，結果卻讓他很傻眼。譬如，他自創的「天籟村」這個地名，翻譯成「Tianzhu Village」，再如「春風又綠江南岸」被翻譯成「Spring breeze and green river south bank」，看起來每個字都對，但是整個句子是翻錯的。

李家同再舉一例，從前在暨大的時候，他發現在一篇普通的英文中翻英裡面，好多學生的翻譯中出現了cosine這個字，這是一個數學名詞，怎麼會出現在文章中，後來聰明的助教用某個翻譯器，翻譯一個中文句子，果真出現了cosine這個字。

李家同認為，「我們還是不能完全依賴電腦，不要以為AI偉大得不得了，人的智慧各有不同，人工智慧是要將人的智慧予以電腦化，萬一這個人不是很聰明，智力不高，你的AI軟體也就不智慧了。」

對於翻譯神器鬧的笑話，網友也分享一則爆笑的詞句，日本和牛被翻譯成「Japanese and cattle」。這樣精準的逐字翻譯，可真讓人看了搖頭。

雖然Google翻譯辭不達意或翻錯情形多，但仍有網友認為，這幾年來電腦翻譯能力大有進步，最終一定能像真人翻譯，只是早晚而已，而這些缺陷也將成為工程師們繼續優化翻譯系統的資量與動力。

(中時電子報)

文章來源：李家同臉書

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