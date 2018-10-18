木棍凌虐6歲男童命危 母遭收押 繼父入獄

示意圖，與本文無關。(郭韋綺翻攝)

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中時

桃園6歲吳姓男童長期遭虐，5日陷入昏迷至今仍在和死神拔河，桃檢警傳訊32歲吳姓生母和30歲彭姓繼父，2人坦承從6月起就因男童偷竊、說謊持木棍毆打，彭姓繼父因酒駕案發監執行，吳母則因涉犯對未成年重傷害且有滅證、串證和反覆實施之虞，遭聲押獲准。

檢警調查，30歲彭姓繼父和32歲吳姓生母今年6月起，就以男童經常偷竊、說謊，在大園區租屋處持木棍痛毆凌虐，5日晚間再度施暴，但男童不堪長期遭虐，出現嘴唇發紫、呼吸緩慢情況，緊急送醫仍在到院前就失去生命跡象，醫院檢查發現男童全身佈滿陳舊型傷痕、四肢骨折、幾乎不成人形，連忙通報相關單位。

桃園地檢署婦幼專組檢察官陳羿如指揮大園警分局偵辦，17日傳訊吳姓婦人，發現她涉嫌重大，卻對案情避重就輕，涉犯傷害人之身體因而致人重傷、妨害幼童身心健全等罪嫌重大，依有湮滅證據、勾串證人和反覆實施家庭暴力之傷害致重傷之虞，當庭逮捕，向法院聲請羈押獲准。彭男部分則因他7月被依公共危險罪判刑4月，13日即發監執行。

6歲吳姓男童經搶救恢復生命跡象，但至今仍有重度缺血缺氧性腦病變、顱骨四肢骨折及全身多處陳舊性傷痕等重傷害，昏迷指數為3，僅能依靠呼吸器等維持生命，因男童的父親不詳，男童的法定父親、吳女的前夫前天簽下放棄急救同意書，一度想拔管，但吳女後來反悔，男童至今仍在與死神拔河。

(中時 )

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