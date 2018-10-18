美未將大陸列入匯率操縱國 人民幣應聲上漲

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中時
李文輝

大陸《環球時報》報導，美國財政部遵守了自己的職業操守，頂住了總統川普的任性施壓，未在北京時間18日早上發布的匯率報告中將大陸列為匯率操縱國。2017年以來，儘管川普一再揚言將大陸列為匯率操縱國，但美國財政部4次半年度匯率報告一次未將大陸列入。

美國匯率報告一出，離岸人民幣對美元匯率開始上漲，並升破6.93。

根據外媒報導，美國財政部長穆欽在報告中表示，大陸不符合國會制定的匯率操縱國標準。這些標準包括：與美國之間有至少200億美元的貿易順差，經常帳戶盈餘超過GDP的3%，反覆干預外匯市場。這次匯率報告結果避免了貿易戰升級。

但這份《國際經濟和匯率政策》針對主要貿易對象國及瑞士的報告，依舊將大陸、德國、印度、日本、南韓和瑞士等6國列入匯率政策監測名單。穆欽表示，美國將密切關注人民幣的近期貶值。

大陸國務院總理李克強9月19日在2018年天津夏季達沃斯論壇上曾表示，大陸決不會走靠人民幣貶值刺激出口的路。不僅不會搞競爭性貶值，還要為匯率穩定創造條件。

隨著美國期中選舉迫近，川普為維持自己的經濟成果，多次按自己的意圖向美國相關部門施壓，其中包括要求美國財政部把大陸列為匯率操縱國。但今天早上的報告顯示，美國財政部並未跟隨川普的政策。除此之外，稍早前的美聯準會在川普的「炮火」中，堅持對美元加息，以保持自己的獨立性。

(中時 )

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