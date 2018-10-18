《全台最速報》苗栗公館周休2日 雙嘉年華登場

《全台最速報》苗栗公館周休2日 雙嘉年華登場

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中時電子報
綜合報導

◎苗栗公館周休2日 雙嘉年華登場

苗栗縣公館鄉這個周末熱鬧非凡，縣府農業處將在苗栗特色館舉辦為期2天的農業嘉年華，同一時間在公館仁愛國小，另有五穀豐登嘉年華及社區才藝表演。前者有50多個攤位行銷符合食安的在地農特產品，後者安排「跌聖筊、擎穀包」等活動，重現早期豐收農村生活。

◎柯P拚政績 選前北市成超級大工地

年底選戰倒數，台北市議員王鴻薇18日踢爆，選前3個月北市人行道施工案件、面積及預算都是整年度比例5成左右，她質疑市長柯文哲在選舉年趕工拚政績，北市成了超級大工地，施工品質恐怕也不好；北市新工處對此說明，因為前半年都在設計，施工才會落在下半年，在選前給大家好走空間。

◎1票1000元！嘉義市查獲不分區樁腳買票

嘉義市議員選舉參選人爆炸，選戰激烈，賄選傳聞甚囂塵上，檢警調查賄也如火如荼，17日查獲有「不分區」的呂姓女樁腳涉嫌同時為東、西區特定議員參選人以1票1000元買票賄選，另有1名李姓男子也涉嫌以1票1000元為東區某議員參選人買票，檢方18日凌晨複訊後聲押呂女及李男。

◎永和分屍案 警逮第4名嫌疑犯偵訊中

加拿大籍男子Ryan遭割下頭部、四肢，棄屍於新北市永和區河堤的驚悚分屍案，警方原本逮捕3名嫌犯，現在傳出有第4名嫌犯！據了解，該名嫌犯為外籍美國人，永和分局正在偵訊中。

(中時電子報)

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