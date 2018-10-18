雲林》雲林遠景記者會 李進勇：發展高齡照顧產業雲林最有條件

2018年10月18日 12:37 中時 周麗蘭

斗六市長候選人林慧如（左一）提出她當古坑鄉長時成立的老人福利所的經驗。（周麗蘭攝）

雲林縣長李進勇18日舉行「雲林更好」願景政策發表會，他表示，高齡照顧工作產業化最有條件發展的就是雲林縣，目前正與台大醫院共同爭取設置「國家級高齡醫療健康福祉研究中心」。

李進勇表示，雲林只作為「農業首都」是不夠的，就任四年來積極開闢新工業區，過程遇到很多困難但沒有放棄，目前縣府與台糖已經達成開發溝壩農場100公頃成為工業區的合作共識，正進行規畫中。

他表示，另外一個重點是高齡照顧產業，高齡化社會越來越嚴重，老年人的照顧非常重要，政府應該以社會福利政策來因應，但長久之計是把高齡照顧工作產業化，最有條件的就是雲林。

李進勇說，現在正與台大雲林分院積極爭取，在台大的虎尾校地設置國家級高齡醫療及健康福祉研究中心，透過產官學合作，在雲林縣發展出全台獨一無二高齡照顧產業。

李進勇也宣布，雲林縣過去的觀光建設著重在東部地區廊帶，雲林的西部海岸也非常漂亮，將透過164縣道的拓寬，把北港、水林、口湖、台西沿海廊道的觀光資源結合在一起。

斗六市長候選人林慧如也提出她當古坑鄉長時成立的老人福利所的經驗，公所整合分配中央、縣府資源，由熟悉老人狀況的村里幹事，提供老人身體、家庭、經濟、與人互動關係等資料，落實並普及老人福利，做好長青食堂、樂齡學習、長照政策。

(中時 )