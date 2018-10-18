阿嬤氣喘突惡化 原來是天氣惹的禍

高雄醫學大學醫院胸腔內科醫師蔡英明提醒氣喘患者，天氣轉涼時，應注意保暖、勤洗手，避免上呼吸道感染引發氣喘。(蔡英明提供)

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林周義

罹患氣喘多年的50歲王阿嬤，三不五時就忘記服藥。某次因高雄連續下了兩周雨，就出現氣喘急性惡化的狀況。醫師表示，除不規則使用藥物外，天氣變化也是病發的原因。對呼吸道較敏感的患者而言，如遇冷氣團來襲、氣溫驟降、連日下雨，可能引發久咳不癒，或氣喘急性惡化。

收治這名阿嬤的高雄醫學大學醫院胸腔內科醫師蔡英明表示，時值秋冬之季，門診常見「上呼吸道感染問題」，俗稱「感冒」，而天氣變化大也是氣喘的發作因素之一。國內氣喘的盛行率約10-15%，雖臨床上仍無根治方法，但只要患者定期回診、按時用藥，便能降低急性發作的機率。

平時習慣健走、登山的王阿嬤雖患有氣喘，身體依然健朗。天氣變冷後，突然出現感冒、咳嗽症狀，連帶產生胸悶、呼吸困難的狀況，就醫後才知道是氣喘急性惡化。使用吸入型擴張劑和類固醇注射後，阿嬤的症狀才得以緩解。

蔡英明表示，多數民眾都有「類固醇恐慌症」，害怕使用後帶來肥胖、聲音沙啞等副作用。事實上，吸入性類固醇藥物僅作用於呼吸道，且劑量與副作用都十分輕微，對氣喘患者而言利大於弊，除降低氣喘發作機率，也能有效提升工作、生活品質。

蔡英明也提醒患者，天氣變化較大時，除應注意保暖，也建議配戴口罩、勤洗手，以免感冒來襲，引發氣喘。藥物方面，需規律使用吸入型類固醇，另準備緊急使用的短效型支氣管擴張器。另外，可善用空調、除濕機，維持溫濕度，並避免接觸過敏原，如塵蟎、狗毛等。只要按時回診、監測，氣喘就能得到良好控制。

(中時 )

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