美突然退出萬國郵政聯盟 原因竟是嫉妒大陸！

2018年10月18日 12:24 中時 李文輝

《環球時報》今天報導，繼退出巴黎氣候協定、聯合國教科文組織等協定或國際組織後，川普政府的「退群之路」越走越遠。美國白宮17日宣布，美國即日起啟動退出萬國郵政聯盟程序。中國人民大學國際關係學院副教授刁大明指出，此次美國啟動退出萬國郵政聯盟，一方面凸顯了川普為了所謂「美國優先」，無視國際秩序和多邊治理規則；另一方面也可以視為川普政府在貿易議題上向大陸施壓的組合拳之一。

據美國《紐約時報》17日報導，與前幾次「退群」略有不同的是，此次美國計畫退出萬國郵政聯盟的主要原因之一，是大陸可以在該組織架構下向美國以較低費率郵寄包裹，被川普認為損害了美國利益。並非一時心血來潮，早在今年8月，川普就簽署相關備忘錄，指示美國郵政總局取消國際郵政折扣，阻止外國商品廉價湧入美國，並與萬國郵政聯盟重新談判國際郵政費用。

萬國郵政聯盟是協調成員國之間郵務政策的聯合國專門機構，成立於1874年，總部位於瑞士伯恩，目前有192個成員國。據《紐時》報導，自1969年開始，該組織就規定了貧困國家與發展大陸家可以享受低於發達國家的郵政費率。儘管此舉旨在促進亞洲和非洲的發展，但大陸電子商務的興起使得大量的服裝、家用電器和消費電子產品得以較低費率從大陸運往美國，這使得川普政府認為大陸從中獲得了不公平的競爭優勢。

美國《國會山報》17日引述美國高級政府官員稱，此一國際運費差每年為美國造成3億美元損失。

上述美國官員表示，美國希望重新談判這一費率，即所謂的終端費。退出不會在一年內生效，以允許美國有時間進行新的談判。

《紐約時報》提到，退出萬國郵政聯盟的決定是在川普的強硬派貿易顧問納瓦羅敦促下作出的，他認為此舉是挫敗大陸的一種方式，也是挑戰世界貿易組織等國際集團權威的機會。

對於美國準備退出萬國郵政聯盟，刁大明指出，這是在中美貿易摩擦背景下，美國向大陸施壓的組合拳之一，但川普此舉無疑犧牲的是美國民眾利益。退出萬國郵政聯盟與向大陸加徵關稅不同，郵政領域影響直接施加在消費者身上，這一做法也無法從根本上改變大陸商品物美價廉的現實，真正受懲罰的是美國消費者。

(中時 )