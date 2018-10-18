台南》蘇煥智指黃偉哲大創案涉嫌圖利 黃團隊：讓選舉回歸正面交流

無黨籍台南市長參選人蘇煥智（持麥克風者）直指民進黨台南市長參選人黃偉哲在大創案涉嫌圖利。（程炳璋翻攝）

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無黨籍台南市長參選人蘇煥智18日與法律背景成員，一起討論民進黨台南市長參選人黃偉哲的大創弊案，直指曾是自己立委時期助理的黃偉哲，在大創案涉及圖利，讓他不惜割袍斷義。黃偉哲陣營回應市長選舉應回歸正面的政策交流，別用負面選舉手法爭取選民認同。

身為執業律師的蘇煥智18日與有法律背景的「新大同草根民主連線」成員蔡四結、高忠義聚集，用法律人角度一起討論黃偉哲的大創案法律責任，蘇煥智痛心曾是自己助理的黃偉哲當上立委後悖離良心，大創弊案牽扯核災食品，與國人食安健康有關，讓他決定割袍斷義。

蘇煥智認為，黃偉哲在立委任內多次濫用「官威」，逼迫行政部門不行使應盡的公權力，將依法要審查事實才能核發許可的大創食品，變成廠商出具證明就可放行，是罔顧國人食安健康，是濫權施壓的共犯，與國貿局長楊珍妮共同圖利日商大創公司。

蘇煥智表示，若黃偉哲與黃的國會助理曾碧珠、楊珍妮未對社會提出合理說明，他為了避免民進黨向黑金墮落，將對3人提出正式告訴。

蘇煥智稱「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，稱黃偉哲當立委圖利「大創」， 如果當上市長，恐怕會「大創」台南的災難。

黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉表示，蘇煥智是執業律師，但非檢察官或法官，不該憑據片段謠言，自行審判。希望台南市長選舉能回歸到正面的政策交流，不要讓負面攻擊掩蓋政策的討論。

(中時 )

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