陸未列貨幣操縱國 《環時》：美財政部遵守職業操守

2018年10月18日 13:08 旺報 呂佳蓉

針對美國財政部未在宏觀經濟和外匯政策報告中把中國定為貨幣操縱國一事，大陸黨媒《環球時報》報導表示，「美國財政部遵守了自己的職業操守」，頂住了美總統川普的「任性施壓」。

報島表示，美國匯率報告一出，離岸人民幣對美元匯率開始上漲，並升破6.93。中國國務院總理李克強9月19日在2018年天津夏季達沃斯論壇上曾表示，中國決不會走靠人民幣貶值刺激出口的路。不僅不會搞競爭性貶值，還要為匯率穩定創造條件。

該報導表示，隨著美國中期選舉的迫近，川普為維持自己的經濟成果，多次按自己的意圖向美國相關部門施壓，其中包括要求美國財政部把中國列為匯率操縱國。但美財政部的報告顯示並未跟隨川普的政策。除此之外，稍早前的美聯儲在特朗普的“炮火”中，堅持對美元加息，以保持自己的獨立性。

2017年以來，川普一再揚言將中國列為匯率操縱國，但美國財政部四次半年度匯率報告一次未將中國列入。美國財政部長姆努欽在報告中表示，中國不符合國會制定的匯率操縱國標準。這些標準包括，與美國之間有至少200億美元的貿易順差、經常帳戶盈餘超過GDP的3%、反復干預外匯市場。據美媒彭博社表示，這次匯率報告的結果避免了貿易戰的升級。

不過這份12個針對主要貿易對象國及瑞士的《國際經濟和匯率政策報告》依舊將中國、德國、印度、日本、韓國和瑞士等六國列入匯率政策監測名單。姆努欽表示，美國將密切關注人民幣的近期貶值。

(旺報 )