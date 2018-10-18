菸商趁機強打「減害」 董氏駁：新興菸品就是有害！

去年9月，終身義工孫越叔叔(前排中)與癌友團體公開呼籲 拒絕菸害！依照公約全面修法！（董氏基金會提供）

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中時
林周義

衛環委員會今（18日）進行菸害專題報告，台灣拒菸聯盟昨（17日）提出反對新興菸品的理由，指出菸商所強調新興菸品「減害」，其實就是「有害」。中研院法律研究所教授吳全峰表示，50年前菸商同以「減害」技倆，推出淡菸，如今又趁法律空窗期，強打「減害」，混淆視聽。

董氏基金會執行長姚思遠表示，大部分的戒菸者都是自行戒菸，無法戒菸成功，才會使用「減害」菸品。惟有加強菸害防制政策，如公共場所全面禁菸、警示圖文、禁新興菸品、吸菸年齡的規範等，戒菸的意願才會提高。

針對「減害」一說，台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，即便是肉品，都追求瘦肉精零檢出，為何卻讓民眾使用聲稱含10%有害物質的興新菸品？

郭斐然進一步表示，菸商所說，幫「無法戒菸的人」減害，為行銷上的區分。事實上，沒有科學證據能預測戒菸者會不會成功，也沒人有權將吸菸者歸類為無法戒菸者。民眾若被引導為戒菸不成功者，等於政府協助剝奪人民的健康人權，將他們推入尼古丁成癮的泥沼。

吳全峰強調，目前美國食品藥物管理署(FDA)主張，沒有實證可證明「加熱式菸品」屬減害產品，至今仍未核准開放。而宣稱「加熱式菸品」屬減害產品的研究，多屬菸商所贊助。

反觀他國，都是總統、總理、特首在做菸害防制前瞻政策報告，即便台灣自2002年起，就有菸害防制專款專用經費，卻從未見行政首長站公布有效的菸害防制政策。姚思遠對此抨擊「難怪日本菸商可以成功闖關在台南設廠、爽避關稅，甚至竄改製造日期！」， 他呼籲修正《菸害防制法》第2條，加入非燃燒菸品、新興菸品的定義，對其進行控管。

(中時 )

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