台北》姚人多休假中？姚文智澄清：他有在上班

2018年10月18日 13:39 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人姚文智昨接受專訪被問及蔡英文總統的站台是否不夠強，他直言可以再更強一點，引發外界解讀是蔡不夠挺姚。但姚文智今被媒體追問時，絕口不談昨日批評言論，僅表示他感謝蔡總統整合黨內力量。由於姚陣營近日發言與姚人多剛輔選時風格不同，外界揣測姚人多是否還有在輔選上班？姚文智則強調「他有在上班」。

由於姚文智昨也提及，他有跟姚人多討論後有假定他拜託蔡英文在站台時對台灣價值多著墨，也引發外界解讀姚人多居中協調角色弱化，甚至認為他沒有競選團隊上班。

媒體今問姚文智，姚人多是否還有在上班？他直言，「姚人多有在上班」，有時選舉步調是共同協調的。媒體追問姚人多是否仍沒替他「轉達」？他則說他不知道。

由於姚文智稱蔡英文「站台力道可以再強一點」，引發外界熱議。他今天發言則轉趨保守，表示當時是主持人鄭弘儀的訪問很犀利，但他的前提是蔡英文的輔選力道可不可以再強一點、是不是不夠強，他是順著話回答。

他說，非常感謝蔡英文站台，並整合黨內力量來協助他，希望未來可以凝聚更多力量爭取勝選。

媒體也問姚，是否希望20日士林北投造勢時，希望蔡英文可以點名柯文哲？姚說，現任市長一定要接受檢驗，所以他不斷要求辯論、每隔幾天就檢驗柯的市政，但柯運用各種話術迴避他的質疑，集中力量請柯文哲好好回答問題。

(中時 )