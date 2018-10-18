嘉惠117萬農民 農民職業災害保險11月1日正式開辦

農民職災保險試辦規劃（資料來源農委會）

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為提高農民職業安全保障，農委會將自今年11月1日開始試行辦理農民職業災害保險，預估可嘉惠117萬農民。農委會表示，即日起實際從事農業工作且為農保被保險人的農民，可親自至戶籍所在地基層農會提出申請參加農民職災保險。符合加保資格者，其保險效力自11月1日開始生效。農民參加職災保險每月保費自付15元，即可獲得傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付，以及最高喪葬津貼30萬6000元。

農委會指出，現行農民健康保險只有生育給付、身心礙障給付、喪葬津貼，對農民的職業災害並無特別保障，但在田間工作卻潛藏職業傷害危機。為提高農民職業安全保障，使遭受職業災害農民及其家屬能獲得適當經濟補償，農委會參考勞工職業災害保險及國外制度，規劃農民職業災害保險。

農委會說明，實際從事農業且具有農保資格的被保險人，可自願申請參加農民職災保險，投保金額每月10,200元，與農保月投保金額相同。

農委會主委林聰賢表示，農民職災保險先試辦兩年，為鼓勵農民加保，試辦期間費率比照勞保農、林、漁、牧類的費率0.24%，每月總保費25元，其中政院負擔10元，農民自付15元。

農委會也說，凡具有農保資格者都可以自願參農民職災保費，採現金給付，與農保不會重複領取，職災保險與農保的差異，在於項目不同，職災保險含傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼，其中傷害給付、就醫津貼是農保沒有的，如果農民在從農過程中發生身心障礙或死亡，身心障礙給付比農保多50%，喪葬津貼比農保增加100%，最高可領30萬6000元。

(中時 )

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