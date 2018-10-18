林佳龍嗆聲 盧秀燕陣營反批：四年政見一場空

台中市長林佳龍競選總部18日舉行「進步台中分享會」，競總發言人張雅旻、陳世凱及林尚賢，抨擊國民黨台中市長參選人盧秀燕「只會喊口號，最沒有準備的市長參選人！」對此，台中市長參選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，請林佳龍誠實面對市民對經濟困頓、低薪困境的現狀，四年政見一場空，盧秀燕以「拚經濟再拚經濟」的態度，提出經濟藍圖與行動方針，要讓市民過真正的台中好生活。
陳世凱表示，盧秀燕所提的產業政見僅提出「台中富巿3」、「貨出去、錢進來」等空泛政見，這是三民主義的「貨暢其流」，像高中生作文比賽的政見，盧秀燕說「貨出去」，台中交通四通八達，貨怎麼會出不去，「錢進來」難道台中沒銀行，錢怎會進不來？網友在網路質疑，「只會喊口號，最沒有準備的市長參選人！」
對盧秀燕所提出的「拚經濟」政見，張雅旻說她要打臉盧秀燕的政見常常在打高空，不僅沒有真正說明如何來拚、如何來進步台中，只會一直抄襲林佳龍這3年多來所推動的政策。
張雅旻表示，盧秀燕所提出的山海屯市建立經貿中心，結合台中特有的海港、空港、高鐵港優勢，這些都是林佳龍所正在推動的「大台中123」的政策，這種拾人牙慧的政見，不要用口號治理城市，「呼籲盧委員做事請做好一整套，規畫好有一條龍的政策才會讓人民有感。」
林尚賢說，要讓台中年輕人留鄉的意願變高，連外地人也想搬來台中，今年上半年失業率3.6％，已連續兩年半六都最低；且薪資成長率7.54％，亦為六都第一，台中不是停滯的市，是有希望與活力的城市林佳龍正在推動的「大台中123」的政策。
對此，盧陣營發言人吳皇昇表示，盧秀燕的產業經濟政策是以「台中富市3」的富強城市概念，提出「前店、後廠、自由港」的三大經濟政策方向，「前店」強化台中招商、引資能力，海線設立資訊科技經貿中心、山城則為產創機械經貿中心、烏日高鐵要建立真正的國際會展經貿中心、水湳經貿園區建置工業4.0示範區，發揮台中的展銷經貿實力。
此外，「後廠」打造產業聚落、強化技術能力，豐原有運動產業園區、大肚山發展科技廊道、大平霧則為影視文創產業根據地、各地農業重鎮則發展六級產業(1+2+3)的觀光農業、原市區講求舊城美學，建立時尚體驗經濟型態。
「自由港」則讓體制鬆綁、用法令創富，以單一窗口的一站式服務簡化招商引資流程，結合台中獨有的海港、空港、高鐵港之三港優勢，讓大台中變自由港，讓「貨出去、錢進來」，台中才能真正成為全國的經貿樞紐，把產品轉運世界，發揮台中本該有的經濟實力。
(中時 )