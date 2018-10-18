林佳龍嗆聲 盧秀燕陣營反批：四年政見一場空

2018年10月18日 12:41 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部發言人要求台中市長林佳龍誠實面對市民對經濟困頓、低薪困境的現狀，反嗆林佳龍四年政見一場空。（盧金足攝）

台中市長林佳龍競選總部18日舉行「進步台中分享會」，競總發言人張雅旻、陳世凱及林尚賢，抨擊國民黨台中市長參選人盧秀燕「只會喊口號，最沒有準備的市長參選人！」對此，台中市長參選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，請林佳龍誠實面對市民對經濟困頓、低薪困境的現狀，四年政見一場空，盧秀燕以「拚經濟再拚經濟」的態度，提出經濟藍圖與行動方針，要讓市民過真正的台中好生活。

陳世凱表示，盧秀燕所提的產業政見僅提出「台中富巿3」、「貨出去、錢進來」等空泛政見，這是三民主義的「貨暢其流」，像高中生作文比賽的政見，盧秀燕說「貨出去」，台中交通四通八達，貨怎麼會出不去，「錢進來」難道台中沒銀行，錢怎會進不來？網友在網路質疑，「只會喊口號，最沒有準備的市長參選人！」

對盧秀燕所提出的「拚經濟」政見，張雅旻說她要打臉盧秀燕的政見常常在打高空，不僅沒有真正說明如何來拚、如何來進步台中，只會一直抄襲林佳龍這3年多來所推動的政策。

張雅旻表示，盧秀燕所提出的山海屯市建立經貿中心，結合台中特有的海港、空港、高鐵港優勢，這些都是林佳龍所正在推動的「大台中123」的政策，這種拾人牙慧的政見，不要用口號治理城市，「呼籲盧委員做事請做好一整套，規畫好有一條龍的政策才會讓人民有感。」

林尚賢說，要讓台中年輕人留鄉的意願變高，連外地人也想搬來台中，今年上半年失業率3.6％，已連續兩年半六都最低；且薪資成長率7.54％，亦為六都第一，台中不是停滯的市，是有希望與活力的城市林佳龍正在推動的「大台中123」的政策。

對此，盧陣營發言人吳皇昇表示，盧秀燕的產業經濟政策是以「台中富市3」的富強城市概念，提出「前店、後廠、自由港」的三大經濟政策方向，「前店」強化台中招商、引資能力，海線設立資訊科技經貿中心、山城則為產創機械經貿中心、烏日高鐵要建立真正的國際會展經貿中心、水湳經貿園區建置工業4.0示範區，發揮台中的展銷經貿實力。

此外，「後廠」打造產業聚落、強化技術能力，豐原有運動產業園區、大肚山發展科技廊道、大平霧則為影視文創產業根據地、各地農業重鎮則發展六級產業(1+2+3)的觀光農業、原市區講求舊城美學，建立時尚體驗經濟型態。

「自由港」則讓體制鬆綁、用法令創富，以單一窗口的一站式服務簡化招商引資流程，結合台中獨有的海港、空港、高鐵港之三港優勢，讓大台中變自由港，讓「貨出去、錢進來」，台中才能真正成為全國的經貿樞紐，把產品轉運世界，發揮台中本該有的經濟實力。

(中時 )