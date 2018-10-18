後巷接管 變身哈利波特時空穿越巷

2018年10月18日 12:41 中時 蔡依珍

水務局在桃園南通社區執行後巷接管美化示範工程，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，變身成為懷舊感十足的文青空間。（蔡依珍攝）

水務局在桃園南通社區執行後巷接管美化示範工程，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，變身成為懷舊感十足的文青空間，市長鄭文燦也童心大發，和孩童玩起紙飛機。（蔡依珍攝）

水務局在桃園南通社區執行後巷接管美化示範工程，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，變身成為懷舊感十足的文青空間，市長鄭文燦也童心大發，和孩童玩起紙飛機。（蔡依珍攝）

水務局在桃園南通社區執行後巷接管美化示範工程，打造「南通時光機」，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，經整修彩繪，變身成為懷舊感十足的文青空間。（蔡依珍攝）

水務局在桃園南通社區執行後巷接管美化示範工程，打造「南通時光機」，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，經整修彩繪，變身成為懷舊感十足的文青空間。（蔡依珍攝）

水務局在桃園南通社區執行後巷接管美化示範工程，打造「南通時光機」，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，經整修彩繪，變身成為懷舊感十足的文青空間。（蔡依珍攝）

水務局在桃園南通社區執行後巷接管美化示範工程，打造「南通時光機」，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，經整修彩繪，變身成為懷舊感十足的文青空間。（蔡依珍攝）

桃園正在進行汙水下水道建設計畫，水務局在凝聚力強的桃園南通社區，執行後巷接管美化示範工程，打造「南通時光機」，陰暗灰暗雜物堆積的後巷，經整修彩繪，變身成為懷舊感十足的文青空間，並仿哈利波特魔法世界，製作「時光1/2」等後巷路牌，市長鄭文燦笑言：「很適合拍電影！」

鄭文燦說，桃園正在進行汙水下水道建設計畫，12個系統同步推動，接管速度從升格前5％、成長6萬戶到15％，現在已從蘆竹推進到桃園跟八德，坦言舊市區接管比較辛苦，用戶接管需要後巷改造，水務局選在社區凝聚力強、用戶大都同意的南通，一口氣進行全區美化改造，成為彩繪的示範社區。

水務局邀來老畫師劉明勳和劉漢宇，透過地坪更新及牆面彩繪，走進「南通時光隧道」，就像來到50年代的老台灣，遊走巷弄之間，映入眼簾的是古早味的彩繪壁畫，有米茶、糖葫蘆、跳格子、打彈珠等，地板還有以磨石子製作成的紙飛機、劍球等，重現早期台灣的純樸生活，不少老人家走訪都直讚彷彿回到小時候繽紛的回憶，更有92歲、中風16年的陶伯伯開心讚輪椅族也能順利通過後巷，不用再繞遠路。

鄭文燦笑讚改造前後差很大，從過去垃圾雜物家具堆積、大家避之唯恐不及的治安死角，搖身一變成為明亮乾淨整齊的休閒步道，雨水跟汙水也分流，社區質感美感都提升，大家都可以在後巷串門子，社區感情更凝聚，強調後巷美化是全市推動的政策，原則是一條巷子願意就開工，整個社區願意一起投入大改造更好，希望藉此鼓勵民眾響應、加快接管速度，目標6年內增加30萬戶、達到60％目標。

(中時 )