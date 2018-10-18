台北》為何民調這麼低 姚文智的新藉口讓大家都跪了

2018年10月18日 12:43 中時電子報 林毅

距離投票日僅剩36天，民進黨籍台北市長參選人姚文智的民調始終低迷，一直在10%左右徘迴，但姚文智對此不服氣，表示因為民進黨支持者陷入「沉默螺旋」現象，自己的民調至少還要多出15%，如今更說「現在台灣經濟型態改變，支持者在訪問時間內無法接到電話」，讓網友全跪了。

昨天(17日)姚文智接勝《寶島聯播網》鄭弘儀專訪，先是表示總統蔡英文應該要多罵柯文哲，還說自己跟黨部借了500萬參選，還款方式用一張選票30元計價，要拚60萬票，鄭弘儀也說這樣就有1800萬，還款沒問題。

姚文智接著說，目前全台灣各縣市選舉民調，受訪者對民進黨的支持都還是有許多未表態的情況，除了沉默螺旋影響外，「也有可能是現在的台灣經濟型態改變，支持者在訪問時間內無法接到電話」，造成了10%甚至是20%的差距。

網友看完後笑翻，「60萬票還輸給連勝文耶...」、「台北市良率這麼低嗎？」、「依照某媒體民調，姚文智應該要有600萬票」、「20萬都很拚了還肖想60萬」、「可是到現在都不敢公開帳目」、「連經濟型態都拿出來了，太猛」、「他的藉口一個比一個還好笑」、「其他民進黨候選人也沒你這麼低啊，什麼鬼藉口」、「對啦，就你的支持者都在外面打拼，其他人都在家隨時接電話」。

(中時電子報)