THE教育學科排名 臺師大全球第15名

2018年10月18日 12:45 旺報 李侑珊

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）17日公布世界大學教育學科排名，國立臺灣師範大學從去年第22名，進步至全球第15名，打入教育學科全球20大，亞洲部分更超前香港中文大學，位居亞洲第二，顯示臺師大在教育領域居全球領先地位，具有高度國際競爭力。

這項排名是根據各大學在教學、研究、國際化、研究影響力以及產業收入等五大面向，涵蓋13項指標進行評比，指標的權重計分則會依各學科特性而調整。

THE每年年底陸續公布全球大學學科排名，首波公布的4個學科排名(教育、社會科學、法律、商學)中，臺師大不但是國內入榜學校中名次最好的學校，也在社會科學學科排名全球301至400名。

臺師大今年以整體評分76.9分，名列全球15名，比去年成長4.6分。進一步分析五大面向，產業收入維持滿分，教學面向從去年74.5分成長至88分，進步幅度最大，研究面向次之，從去年78.7分進步至85.8分，國際化從去年56.1分增至57.2分。

臺師大過去在QS教育學科排名表現亮眼，連續5年穩居全球前50名，近年THE為了確實評比全球大學在各領域的表現，進一步劃分更多的評比領域，例如教育、法律領域原屬社會科學領域範疇，從去年首度成為獨立受評的領域。

臺師大校長吳正己表示，排名不是大學經營的目標，也無法呈現出大學的全部績效，而是當作自我診斷工具，並用來凸顯特色，來促成系所體質的強壯，教學研究的進步，並讓學生受益。若對學術交流、國際合作有所助益，排名就有了意義，最終目標是促成大學的蛻變。

吳正己表示，未來會全方位更加努力，包括培養與延攬卓越教師、學生主體為思維方針、發揮行政支援效能、持續深耕國際化發展、建置強大的校友網絡、加強產業連結多元化、爭取及善用各界資源等方面，都要精益求精，尤其會加強學生學習及研究的環境，持續以培養具全人素養與跨領域領導人才為目標，努力建構師大成為一所「跨域整合、為師為範」的優質學府。

(旺報 )