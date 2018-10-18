影》被消失的2分炮？ 虎王辣模妻超不爽

2018年10月18日 12:50 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

艾爾圖維(Jose Altuve)擊出飛球被判定為觀眾妨礙守備判定引發爭論。

美聯冠軍系列賽18日進行第4戰，太空人艾爾圖維(Jose Altuve)1局下擊出深遠飛球直擊觀眾席，紅襪隊右外野手差一點就能接到，但現場裁判檢視電視重播後，判定觀眾妨礙守備，這樣的判決不但引發爭議，連太空人強投韋藍德（Justin Verlander）的辣模妻子凱特阿普頓（Kate Upton）也不爽到在推特上抗議。

So if a player is IN the stands fans are suppose to move over? If those are the rules MLB shouldn’t let fans sit there. They didn’t reach over the fence. @MLB — Kate Upton (@KateUpton) 2018年10月18日

1局下太空人隊0比2落後，史普林格(George Springer)敲安上壘，1出局後艾爾圖維敲出直擊右外野觀眾席的深遠飛球，紅襪隊右外野手貝茲(Mookie Betts)跳起，將手套伸進擁擠地觀眾席準備接球，不過球打到手套旁的觀眾，彈回場內。

現場裁判檢視重播後，認定這一球是觀眾妨礙守備，艾爾圖維2分打點全壘打消失，且又多了一個出局數。不過經由電視轉播單位的各角度重播看來，艾爾圖維已經將球打進觀眾席，防守球員將手套伸進觀眾席沒接到球，反而被判定是觀眾妨礙守備，立刻引發不少爭論。

根據根據大聯盟規則3.16，防守球員若越過全壘打牆，則不認定為觀眾妨礙守備，除非有明顯的蓄意行為。而這一球從電視的重播畫面也看來，也無法顯示被打中的球迷是否有蓄意碰觸球的行為。

艾爾圖維的全壘打因此消失，不但引發各界爭議，連太空人強投「虎王」韋藍德的超模老婆凱特阿普頓也極度不認同這樣的判決，她在推特上抗議：「球員進入觀眾席，觀眾都要讓開嗎？如果規則是這樣的話，那大聯盟根本不該讓球迷在那邊，他們（觀眾）根本沒超越全壘打牆！」

(中時電子報)