傑瑞德巴特勒五角大廈開記者會 取消新片沙國宣傳

2018年10月18日 13:04 中時 潘鈺楨

傑瑞德巴特勒飾演美國潛艦艦長。（龍祥提供）

日前好萊塢男星傑瑞德巴特勒現身美國國防部記者會室，針對華盛頓郵報記者在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館內遭肢解一事公開發表談話。傑瑞德一身正式西裝，在海軍上將的引介之下站上了演講台，說明為何在登機前一刻決定取消新片《潛艦獵殺令》在沙國的宣傳行程，嚴肅地表示：「我們絕不會漠視此事！」

五角大廈記者會室上一次對國際媒體敞開大門已是半年前。這一次特別為了傑瑞德新片重啟會場，不僅顯示出這位好萊塢一線動作男星與海軍的好交情，也可見美國政府對影視產業的高度重視。美國防部說明：「這個合作計畫從4年前就開始籌備，我們參與劇本撰寫並提供軍備輔助拍攝，還指派現任國防大學校長的海軍中將擔任軍事顧問。」政府更保證與好萊塢合作絕對「沒有花到半毛納稅人的錢。」

傑瑞德前往中東宣傳《潛艦獵殺令》的行程早在數月前就已經抵定，還獲邀與沙國王儲沙爾曼會面。CNN記者敏感地提問取消行程是否是國防部的意見？他立刻回答：「政府絕對沒有干預我的行程。」而是在聽聞有疑似華郵記者長達7分鐘的慘叫錄音曝光之後，他和工作人員都無法視若無睹。「我很想去中東，在某些國家裡，播映西方電影就已經是自由萌芽的象徵，觀眾終於有點權力自主選擇喜歡的娛樂。但在這個時機點，這麼做就等於是漠視這起事件。」

在《潛艦獵殺令》中，傑瑞德巴特勒扮演一位核潛艦的艦長，他親自參與海軍軍訓，更與國防部顧問及軍人們朝夕相處，他回憶：「一開始完全聽不懂他們的用語，連他們現在究竟是要進行核武演練，還要是叫漢堡外送我都聽不出來！」最後透過模擬他們的動作與說話方式，逼真詮釋出軍人的形象。

《潛艦獵殺令》故事描述在北極海的海底深處，美國潛艦艦長喬葛拉斯（傑瑞德巴特勒 飾）受到參謀長聯席會議主席查爾斯唐納根上將（蓋瑞歐德曼 飾）指派，前往搜尋一艘落難的美國潛艇，卻意外發現俄國即將發生一場軍事政變，眼看就要瓦解世界的秩序。葛拉斯艦長要保護艦上人員的安危，更要捍衛國土，他必須集結一支海軍精英特種部隊，前往搭救被綁架的俄國總統，並潛入敵軍海域，阻止第三次世界大戰爆發！電影將於10月26日在台上映。

(中時 )