台灣民眾認同自己是中國人 比例近6年來最高

2018年10月18日 13:05 工商 崔慈悌 、中時 張鎧乙 、中時

民進黨執政近兩年半，競爭力論壇18日公布最新民調，台灣民眾認同自己是中國人的比例較4月激增6.4個百分點，達58.3％，創近6年來的最高點，否認自己是中國人者則驟降6.9個百分點，僅36.6％，顯示大陸端出惠台31項措施等懷柔政策，確實有達到拉攏民心的效果。

台灣競爭力論壇從2013年起針對台灣人的國族認同，持續進行6年的追蹤調查，今天召開記者會公布2018下半年度國族認同調查結果。

民調顯示，民眾被問到「覺得自己是不是中華民族的一份子？」有87.3％回答「是」，6.8％回答「不是」，另有5.9％拒答。再問到「認為自己是不是中國人？」有58.3％回答「是」，36.6％回答「不是」，5.1％不知道或無意見。

執行長謝明輝表示，民進黨執政後各種「去中」動作不斷，兩岸關係低盪緊張，以民進黨執政後國族認同的變化，可以發現，蔡英文就任總統後的6月，當時中國人認同比例是46.8％，但到10月恢復至52％，其後一直到今年6月中國人認同比例維持在51％左右。

但最新調查發現，目前中國人認同比例較今年上半季增加了6.4個百分點，達58.3％，創近6年來的最高，從17次調查來看，僅次於2013年2月第一次調查的66.5％。

相對的，2016年6月認同非中國人的比例是45.8％，自2016年10月降到43％後，一直到今年4月，都在此水平微幅波動，但此次調查卻降至36.6％較上半季減少6.9個百分點。

如果將「自己是台灣人，也是中國人」「自己是台灣人，也可以是中國人」和「自己是台灣人，但不必否認是中國人」三種類別合併的「泛中國人認同」，比例合計更達64.9％，堅稱自己是「非中國人認同」者比例則是29.5％。

謝明輝表示，以民進黨執政後的態勢來看，泛中國人認同比例，從初上任至今由60.5％，增加到目前的64.9％，走的是上升趨勢，相反的，不認同泛中國人的比例，則是由當初的32.3％下降到目前的29.5％，面對大陸的發展，考量台灣利益與兩岸和平發展，讓台灣民眾的中國人認同呈現上揚。

與會的新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑表示，從調查趨勢來看，2015年5月認同自己是中國人比例和不認同兩者差距不到1個百分點，當時是太陽花學運發生，也是國民黨上次縣市長大敗的隔年。

而此次調查則是在惠台31項措施、台灣居民證實施、關西機場事件之後。他說，這說明了大陸採取「懷柔的軟性策略」較「軍事外的強硬策略」在拉攏台灣民心的效果上，顯然前者優於後者，而強硬的打壓策略，反而會有反效果。

(工商 )