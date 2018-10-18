NBA》徹底震怒！杜蘭特：別每次都問同樣問題

2018年10月18日 12:53 中時電子報 黃及人

面對美媒不斷追問自己明年夏天自由市場計畫，這下子勇士明星前鋒杜蘭特真的暴怒了！杜蘭特接受《Yahoo Sports》記者海恩斯訪問表示，「可否讓我跟媒體達成共識，別每次見到我都問同樣的問題，我只想人們專注在籃球上面。」

由於杜蘭特明年夏天可以跳脫合約成為自由球員，面對美媒的持續追問，杜蘭特確實受不了，「我不需要被招募，我不需要感到被珍惜，我不需要勇士給我什麼額外的東西，我只是來這裡打球且贏球的，也早已了解這支球隊的一切。」

「能在球季結束後，再去分析自由市場的事情嗎？我知道這是媒體的工作，但每天都問這些？我去每個城市都問這些？拜託各位記者，我在媒體日就說過該說的話，」杜蘭特說，「你們再這樣問下去，就會看到心情不好的我怎麼回應。」

《Yahoo Sports》目前收到的消息，包含尼克、湖人、快艇等隊都在爭搶這名連兩屆總冠軍賽MVP，其中快艇動作最為積極，甚至打算派人出席本季大部分的勇士例行賽，更讓杜蘭特恐怕難以擺脫媒體持續追問去留的噩夢。

身為過來人的雷霆前鋒保羅喬治，也給杜蘭特建議，「我認為解決方法很簡單，杜蘭特只需講一次就夠了，當那個決定時刻來臨，再去面對這些問題，媒體該關注的是勇士瞄準3連霸，無論他是走是留，都帶給灣區美好的3年了。」

(中時電子報)