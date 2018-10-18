NBA》徹底震怒！杜蘭特：別每次都問同樣問題

面對媒體持續追問明年夏天去留，這下子杜蘭特真的生氣了。(美聯社)

友善列印
中時電子報

面對美媒不斷追問自己明年夏天自由市場計畫，這下子勇士明星前鋒杜蘭特真的暴怒了！杜蘭特接受《Yahoo Sports》記者海恩斯訪問表示，「可否讓我跟媒體達成共識，別每次見到我都問同樣的問題，我只想人們專注在籃球上面。」

由於杜蘭特明年夏天可以跳脫合約成為自由球員，面對美媒的持續追問，杜蘭特確實受不了，「我不需要被招募，我不需要感到被珍惜，我不需要勇士給我什麼額外的東西，我只是來這裡打球且贏球的，也早已了解這支球隊的一切。」

「能在球季結束後，再去分析自由市場的事情嗎？我知道這是媒體的工作，但每天都問這些？我去每個城市都問這些？拜託各位記者，我在媒體日就說過該說的話，」杜蘭特說，「你們再這樣問下去，就會看到心情不好的我怎麼回應。」

《Yahoo Sports》目前收到的消息，包含尼克、湖人、快艇等隊都在爭搶這名連兩屆總冠軍賽MVP，其中快艇動作最為積極，甚至打算派人出席本季大部分的勇士例行賽，更讓杜蘭特恐怕難以擺脫媒體持續追問去留的噩夢。

身為過來人的雷霆前鋒保羅喬治，也給杜蘭特建議，「我認為解決方法很簡單，杜蘭特只需講一次就夠了，當那個決定時刻來臨，再去面對這些問題，媒體該關注的是勇士瞄準3連霸，無論他是走是留，都帶給灣區美好的3年了。」

(中時電子報)

影》被消失的2分炮？ 虎王辣模妻… NBA》狀元對決探花！艾頓領軍太…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。