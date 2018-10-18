空軍慢速機隊國慶精彩衝場 「幕後英雄」破曉開工

2018年10月18日 13:21 中時 楊佳穎

P-3C起落架測試。（楊佳穎攝）

P-3C起落架測試。（楊佳穎攝）

C-130發動機試車。（楊佳穎攝）

C-130發動機試車。（楊佳穎攝）

今年國慶大典中，首度安排空軍FK-50型機1架、BH-1900型機2架、P-3C型機3架、C-130型機3架，採三機品字隊形編隊飛越總統府，獲得滿場喝采；而飛機要能翱翔天空，所謂「空戰出英雄、地勤一半功」，還要靠背後一群「無名英雄」在白天、黑夜默默付出，為每日出任務的飛機從起飛到落地，進行精密檢查及修護。

空軍反潛大隊第33中隊機工長張宏瑀指出，由於P-3C等機型機身較大，一般執行檢查必須提前3小時，因此常常必須凌晨起床、摸黑工作，在飛機很多危險區域及尖端處都要小心謹慎。他回憶，國慶當日飛機在上午8時46分起飛，因此在凌晨5時46分就要就位並開始進行檢查，而一整天任務到落地已是中午，再進行檢整、飛機清洗並更換輪胎等，相關保養工作約在下午4時完成。

空軍18日也安排媒體前往空軍屏東基地，分別觀看消防車出動、P-3C型機起落架收放檢測、C-130H型機螺旋槳拆裝、C-130H型機發動機試車台操作等演練。

在P-3C起落架測試部分，說明官蔡昇峰上尉表示，測試前必須先配戴防護用具，並確定頂舉飛機的機具是否穩固；而首先要執行起落架收起，確認是否合乎9至11.5秒間收起的規範，緊接著放下起落架，同時確認是否在7至14秒規範時間內，並檢查上下鎖電門是否正常，以及液壓管路有無滲油，相關動作必須重複5次。

至於C-130H螺旋槳拆裝，螺旋槳班長黃建復士官長解釋，工作執行需要5名工作人員，且螺旋槳的安裝具一定危險性，人員必須完成訓練並取得合格證。他也說，螺旋槳重量近500公斤，安裝的過程必須透過吊掛，並進行控制系統、組建拆卸、油面等檢查，依照步驟及指令，分工合作完成任務。

此外，若C-130的發動機出現異常狀況，則會拆卸放上試車台進行相關測試及修正。試車台班長班長歐冠皇士官長指出，測試系統由試車檯、控制間、燃油車及氣源車組成，共需4名測試人員，分別負責操作試車及監控、紀錄測試數據、監控四周狀況等，確保發動機狀況正常才會組裝；而測試過程中也會發出巨大噪音，測試人員均要戴上耳罩，以避免職業傷害。

空軍則強調，這次完美的飛行操演，是空勤、地勤人員齊心努力成果，讓大家團結一致，為軍旅生涯留下美好且難忘的回憶，日後更將持續扛起戰訓本務，戮力達成各項戰、演訓任務，一同承擔維護國家領空安全的重責大任。

(中時 )