選休僑校校長助醫師女兒一圓藝術創業夢

曾寶蓀(中)與女兒(左)在勞動部南區銀髮中心輔導員(右)協助下，創造藝術品牌，她們下週六應邀到「2018銀力超人 無限可能」成果展示嘉年華會擺攤，推出限量藝術帆布包製作體驗服務，歡迎民眾參加。（吳江泉翻攝）

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61歲曾寶蓀35年前嫁給巴基斯坦籍丈夫後，長年待在沙烏地阿拉伯從事貿易公司經理、僑校校長工作，今年決定退休在台灣落葉歸根，經勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心協助，找到退休後的新方向，運用創業課程學到的行銷技巧，幫助具有醫師資格的女兒一圓藝術創業夢。

曾寶蓀與女兒青銀共創成功推出藝術品牌的故事，在南區銀髮中心傳為佳話，特別邀請她與女兒一同出席10月27日上午9點半至中午12點半，在高雄市文化中心圓形廣場登場的「2018銀力超人 無限可能」成果展示嘉年華會，到現場擺攤展示藝術創作，並推出限量藝術帆布包製作體驗服務。

「夫唱婦隨的人生，為我創造豐富職涯經驗」曾寶蓀說，她畢業於師範學院英語系，年輕時在貿易公司工作認識巴基斯坦籍的丈夫，雙方相識相戀結婚後，她跟著從商的丈夫到沙烏地阿拉伯工作，除了擔任貿易公司經理職務，更為了讓孩子與當地的華僑學習中文，投入教育創辦僑校。7年前為陪伴在台灣念醫學系的女兒，生活重心逐漸轉移回到家鄉高雄，今年則打算退休做些不一樣的事情。

她表示，為探索興趣，今年年初到南區銀髮中心參加創業系列課程，從發想主題過程，想起了熱愛藝術的女兒，女兒對神祕異國文化一直很感興趣，透過流體藝術色彩間撞擊與融合獲得療癒，正打算創業朝藝術領域深入鑽研。

她發現女兒創作的現代流體藝術品，包括項鍊、耳環、杯墊等，具有個人特色，但欠缺創業行銷及經營能力，為補足這一塊，她透過一連串課程與輔導，產出女兒作品的品牌故事、美化LOGO及學習社群網站文案撰寫技巧，開始展開網路銷售，今年7月更是在南區銀髮中心安排下，到創意市集擺攤，直接與顧客面對面互動。

(中時 )

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