熱血醫瞄一眼路人　救了廣州機場旅客一命

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旺報
賴志昶

浙江省醫科院醫生李濤12日和同事們在廣州白雲機場候機時，不經意瞄到一名40多歲男子跌倒在地，一眼診斷出這是心肌梗塞的病患，在另一位路過的廣州解放軍421醫院婦產科主任陳洪貴的幫助下，分工進行CPR與人工呼吸，直到不久後機場醫護人員到達現場為止。

據《楚天都市報》報導，李濤剛剛在廣州參加一個全國性會議，正與2位院長聊天等待飛回杭州的班機時，此時看到一名40多歲的中年男子從身邊走過，隨後這名男子突然摔在地上。

據了解，這名旅客姓溫，身高175公分，身材微胖，正常打扮。報導指出，李濤見到異狀後，隨即衝向病患檢查，發覺溫先生臉色發白，嘴唇發紫，判斷可能為心肌梗塞，趕緊進行CPR。

61歲的老醫生陳洪貴在不遠處也趕緊走來幫忙，「我正準備坐飛機到杭州參加同學會，我愛人看到有人突然倒在地上，趕緊告訴我讓我去幫忙。」

2名互不相識的醫護人員，很快進行分工由陳洪貴負責CPR，而年輕的李濤負責人工呼吸。途中病患有清醒一陣子，隨後又昏了過去，且心跳呼吸再度停止。

李濤、陳洪貴接著持續進行搶救，直到機場醫護人員接手治療為止。報導指出，溫先生立即被轉送至醫院接受治療，並在期間逐漸恢復意識。到達醫院後，院方檢查出溫男患有「急性下壁心肌梗死」，立即實施急診心臟手術。

(旺報 )

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