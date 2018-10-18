以核養綠補件逆轉 李柏毅：中選會遭打臉

圖片來源：台北市大安文山區議員候選人李柏毅 提供

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中時電子報
綜合報導

台北高等行政法院裁定出爐，領銜人黃士修所提的以核養綠公投案可以補件，台北市大安文山區議員候選人李柏毅表示，此判決不僅證明黃士修的補件主張完全合法，更彰顯中選會在過去一段時間中的言行根本是睜眼說瞎話、明顯行政不中立。

李柏毅指出，公投法屬於程序法，其立法意旨本在讓相關單位「以誠信方法為行政行為」，但中選會從收件至今的表現，不僅完全沒有主動「注意當事人有利及不利之情形」，更處處偏袒特定立場，實在荒腔走板。雖有法院堅守依法行政的公正底線，還給所有支持以核養綠的民眾一個公道，黃士修在判決當天馬上就帶著2萬多份連署書北上補件，但經過一番波折拖延，以核養綠公投案能否趕上1124大選仍是未知數。

李柏毅強調，公投連署是民意最直接的展現，應該「以通過為原則，不通過為例外」，法規也明定有限期補正的設計，就是為了避免僅因為程序上的小缺失，而抹煞多數人民的意志，法院的裁判已經如此明白，本案中選會根本沒有拒絕必要，依法也沒有拒絕的理由，中選會從中作梗、萬般刁難的做法，不僅是對法律條文的藐視，更是對民主制度的傷害。

執政黨的意識形態已經造成龐大的額外社會成本，李柏毅也呼籲中選會不要再提出抗告，重拾公務員的良心，不要再自甘墮落做選舉打手，馬上依法給予30天的補提時間，還給公投和大選一個乾淨公正的面貌。

(中時電子報)

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