王威元競選總部成立! 馬.朱.侯.連.蔣大咖同台相挺

2018年10月18日 13:11 中時電子報 綜合報導

國民黨新北市三蘆區議員參選人王威元競選總部今天(17日)舉行成立大會，前總統馬英九、新北市長朱立倫、新北市長參選人侯友宜、立委蔣萬安、國民黨中常委連勝文等人先後到場為他造勢，其中新北市長朱立倫更是在市政行程之間，特別請假1小時來為他助選，現場氣氛十分熱烈，對王威元都有相當高的評價。

除了馬前總統替王威元披上參選綵帶及超人披風，有趣的是蔣萬安跟連勝文還分別送上美國隊長的盾牌跟雷神索爾的鐵鎚，祝福一向有「超人把拔」稱號的王威元，能夠戰力滿點，以其自身充滿活力的服務態度，爭取更多市民支持。王威元表示，他在選舉當中感受到許多選民願意將對城市發展的期望，交託給他來承擔，而他因此更加堅定信念，他認為民主選舉制度就應該是一條讓選民追求改變現狀、創造未來的捷徑，如此，市民才能從夠政治中看到希望。

圖片來源：新北市三蘆區議員參選人王威元 提供

圖片來源：新北市三蘆區議員參選人王威元 提供

王威元致詞時更感性地表示，選擇在重陽節成立競選總部,就是因為抱持著一顆感恩的心，因為地方上所有長輩的支持，今天才有機會參與這場選舉，爭取為民服務的機會，而他自己是從小就在三蘆區生活、成長、娶妻生子，有別於其他候選人，可以說是完全的「在地」青年，自己的阿公以前就在大同南路菜市場賣豬肉，阿嬤則是在菜市場賣菜，他還記得阿嬤說過，以前要幫爸爸帶便當，多放一顆蛋，阿公都會覺得捨不得，因為要勤奮節儉才能養活一家人，爸爸媽媽同樣是用這樣的態度生活著。王威元表示，雖然他一家三代都是純樸節儉，但是對於地方事務，或是捐款，總是不落人後，現在卻遇上惡質的選風，有許多不實的黑函來攻擊自己的家庭，令人痛心，希望選民在檢驗候選人時，能夠辨明那些黑函與抹黑，一起拒絕選舉奧步，他相信台灣人的純樸、台灣人的善良，將讓他在這一次的選舉中獲得肯定。

(中時電子報)

圖片來源：新北市三蘆區議員參選人王威元 提供