豐原親子館開幕 林佳龍：3歲「來虎」最樂

2018年10月18日 13:39 中時 王文吉

林佳龍主持「豐原親子館」開幕，他笑說「這個館在花博展區旁邊，來虎最開心，因為他才3歲。」（王文吉攝）

林佳龍與貴賓及幼童代表將服務項目，貼上摩天輪，象徵親子館開幕營運。（王文吉攝）

豐原親子館提供小小賽車場設施，「童心未泯」林佳龍幫忙指揮交通。（王文吉攝）

豐原親子館開幕，許多家長帶孩童搶先體驗，圖為寶寶爬行區。（王文吉攝）

林佳龍（右）參觀豐原親子館設施，林阿嬤（右）肯定台中市的托育政策。（王文吉攝）

台中市長林佳龍等與會貴賓，和擔綱開場表演的品承幼兒園小朋友合影。（王文吉攝）

摩天輪運轉象徵「豐原親子館」開幕營運，當地市議員也到場共襄盛舉。（王文吉攝）

台中市第三座親子館「豐原親子館」18日開幕，市長林佳龍前往主持啟用儀式，並與花博吉祥物「來虎」參觀館內設施。他笑說，該館在花博豐原展區旁，3歲的來虎一定最開心，月底北區親子館也將開幕，未來將妥善規劃閒置教室，推動公托或公辦民營，目標是一區一館。

豐原親子館提供嬰幼兒活動課程、繪本及玩具借閱、開放式遊戲空間、社區巡迴服務等項目。林佳龍與社會局長呂建德、中台科大校長李隆盛、幼兒代表等將五大服務貼上摩天輪，隨即運轉慶祝親子館開幕營運，市議員張瀞分、翁美春、陳清龍也到場共襄盛舉。

林佳龍與「來虎」一同參觀館內設施，包括寶寶爬行區、小小工作室、小小賽車場、奇幼城堡區等。家住潭子的林阿嬤，搭公車帶6歲及2個月大的孫子搶先體驗，她說，感謝政府照顧到下一代的幸福，現在放寬到6歲，讓孩子體智能及腦力發展，希望潭子親子館趕快成立。

林佳龍表示，繼去年於南屯成立的首座旗艦型親子館及近日開辦的坪林親子館外，家長又多了一個結合「共玩、共學、共讀」，培養親子關係的好去處，10月30日北區親子館也即將開幕，未來山、海、屯區都會設立，持續朝「一區一親子館，一館一特色」的目標前進。

林佳龍強調，台中市人口持續增加中，即將突破280萬人，是台灣公認最宜居的城市，希望利用托育及托老政策，除讓長輩樂活養生，也幫助年輕人減輕「三明治」的壓力負擔，安心在這裡成家立業、養兒育女。

社會局表示，豐原親子館2樓原為山線托育資源中心，市府運用公益彩券盈餘分配基金，擴充場館空間至3樓，升級成親子館，並延伸服務年齡層至學齡前6歲的幼兒，讓更多家庭享有福利。空間採分齡分區規劃，提供安全友善的活動環境，讓爸媽能在跟寶貝遊戲互動過程中教育幼兒，同時也能與其他家長交流分享經驗。

(中時 )